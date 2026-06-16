Περιστέρης: Όμιλος υποδομών και επενδύσεων με σταθερά έσοδα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Τι γίνεται σε ΒΟΑΚ, Εγνατία

Πώς ολοκληρώθηκε η μετάβαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από έναν κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο σε όμιλο υποδομών. Τι ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, στο πλαίσιο της Γ.Σ. Τα έσοδα από παραχωρήσεις, τα έργα σε ΒΟΑΚ και Εγνατία Οδό.

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Από το 2025 ολοκληρώθηκε η μετάβαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από έναν κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο σε ένα ευρύτερο ισχυρό «παίκτη» του τομέα υποδομών, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Γιώργος Περιστέρης, μιλώντας στους μετόχους στο πλαίσιο της Γ.Σ..

Ειδικότερα, όπως είπε, «το 2025 ήταν μια καλή χρονιά. Άρχισε να φαίνεται, πέρα από κάθε αμφιβολία, ο μετασχηματισμός που έχει δρομολογηθεί εδώ και μια οκταετία, ώστε να μετατραπεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από μια εταιρεία κατασκευών και ενέργειας σε μια εταιρεία υποδομών». Όπως επισήμανε, αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα μεγέθη του 2025, όπου φάνηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων είναι πλέον καθαρά και προβλεπόμενα, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και δημιουργούν μετρήσιμες αξίες.

«Αυτό φαίνεται και στην πορεία της τιμής της μετοχής. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι θέσαμε τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη σε αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε. Κατά την ετήσια γενική συνέλευση, ο κ. Περιστέρης ανέφερε ότι ο όμιλος παράγει πλέον σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσω της συμμετοχής του στις μεγαλύτερες παραχωρήσεις της χώρας, εξέλιξη που, όπως σημείωσε, αποτελεί αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής να επενδύει διαχρονικά στις υποδομές. Υπενθύμισε μάλιστα και τα οφέλη για το Ελληνικό δημόσιο που εισέπραξε περίπου 5 δις από την παραχώρηση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού στο πλαίσιο σχετικών διαγωνισμών.

«Χαρακτηριστικό μας είναι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επιλέγουμε να μην αυξάνουμε αλόγιστα το μέρισμα, αλλά να επενδύουμε. Δεν χτίζουμε κάτι και φεύγουμε, δημιουργούμε αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας του γκρουπ. Όπως πρόσθεσε, τα κεφάλαια που εισέπραξε ο όμιλος από την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατευθύνθηκαν σε νέες επενδύσεις και ήδη έχουν αποδώσει για τους μετόχους, ενώ εκτίμησε ότι θα συνεχίσουν να αποδίδουν και τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Περιστέρης έκανε ειδική αναφορά στην Εγνατία Οδό, υποστηρίζοντας ότι ο όμιλος παρέλαβε τον αυτοκινητόδρομο σε «άθλια κατάσταση» και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακατασκευής του, ώστε να επιτελέσει τον ευρύτερο αναπτυξιακό ρόλο που έχει για τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Σε σχέση με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σημείωσε ότι το έργο έχει πλέον εισέλθει στη φάση κατασκευής (και η παραχώρηση) και εξέφρασε την ελπίδα να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς.