Πιερρακάκης:-Παράταση-έως-τις-30-Σεπτεμβρίου-για-τη-ρύθμιση-του-ελβετικού-φράγκου

Ο ίδιος επισήμανε, ότι η ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα θετική.

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Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε όλες τις κατηγορίες της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως τόνισε, έτσι δίνεται επιπλέον χρόνος στους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν το πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους, ενώ επισήμανε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα θετική.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα περίπου 17.000 δανειολήπτες, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο. «Η ρύθμιση εξελίσσεται πολύ καλά και η συμμετοχή των πολιτών επιβεβαιώνει ότι υπήρχε πραγματική ανάγκη για μια ουσιαστική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα», σημείωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την κατηγορία των δανειοληπτών που δεν υπάγονταν σε συγκεκριμένα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια επρόκειτο να λήξει στις 19 Ιουνίου 2026, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 19η Αυγούστου 2026. Με τη νέα παράταση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν επιπλέον χρόνο για να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Αναφερόμενος στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι έχει κατατεθεί μία προσφορά, η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε ο Φορέας να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο του 2026, προσφέροντας ένα επιπλέον εργαλείο προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Όπως είπε, ο φορέας είναι εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνει τη δυνατότητα στον μισθωτή να μείνει για 12 χρόνια, με κρατική επιδότηση ενοικίου και δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου από τον μισθωτή.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις γύρω από τον Νόμο Κατσέλη και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της Δικαιοσύνης θα εφαρμοστεί κανονικά. Ωστόσο, όπως τόνισε, το Υπουργείο εξετάζει προσεκτικά τον τρόπο υλοποίησής της, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη απόφαση που παρουσιάζει ερμηνευτικές δυσκολίες.

«Προφανώς και η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί. Αναζητούμε όμως τη βέλτιστη δυνατή λύση για την εφαρμογή της, καθώς υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν προσεκτική επεξεργασία», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι ειδική επιτροπή του Υπουργείου εργάζεται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο εφαρμογής.

Η παράταση της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο εκτιμάται ότι θα δώσει νέα ώθηση στη συμμετοχή των δανειοληπτών, ενώ παράλληλα εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης για τη διαχείριση χρόνιων εκκρεμοτήτων, που αφορούν την ιδιωτική πίστη και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

6άμηνη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά

«Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για τα plug-in ηλεκτρικά, με σύνδεση με την κοινή λογική», πρόσθεσε.

«Θα παρατείνουμε για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά και αυτό αφορά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο 6μηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός. Από 1/1/2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα».