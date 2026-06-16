Πολυνομοσχέδιο:-Κίνητρα-για-προσέλκυση-εναλλακτικών-επενδύσεων

Αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση και δίνεται η ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ξένοι διαχειριστές για να επιλέξουν την Αθήνα.

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Στοχευμένο φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση στην Ελλάδα προσώπων που διαχειρίζονται εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια οργανισμών επενδύσεων (hedge funds, private equity, AIFs) θεσπίζεται με βάση το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι οι ξένοι επενδυτικοί οργανισμοί εγκατεστημένοι στην ΕΕ και τρίτα κράτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) θα συνεχίσουν να φορολογούνται στη χώρα όπου έχουν την έδρα τους.

Αν μεταφέρουν ορισμένα στελέχη στην Αθήνα ή ανοίξουν εδώ γραφείο που παρέχει υπηρεσίες προς τον διαχειριστή των κεφαλαίων, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτούν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Η ρύθμιση δεν αποτελεί φορολογική απαλλαγή. Αντίθετα, όλη η δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα φορολογείται κανονικά. Τα γραφεία που θα λειτουργούν στη χώρα θα πληρώνουν εταιρικό φόρο, ΦΠΑ και όλες τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις, ενώ οι εργαζόμενοι θα φορολογούνται για τους μισθούς τους και θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, λαμβάνοντας τις παροχές και τα δικαιώματα της ελληνικής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση και δίνεται η ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ξένοι διαχειριστές για να επιλέξουν την Αθήνα.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδικό φορολογικό κίνητρο για στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για διάστημα έως επτά ετών, οι αμοιβές τους από πρόσθετη απόδοση (carried interest ή performance fees) θα φορολογούνται με συντελεστή 5%, εφόσον εργάζονται σε ελληνική οντότητα με λειτουργικά έξοδα τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία για την χώρα, η οποία θέλει να δημιουργήσει έναν κόμβο (hub) διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων με έδρα την Αθήνα, προσελκύοντας υψηλά εξειδικευμένο ταλέντο από τη Μέση Ανατολή και την Ασία, καθώς και από το Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εξάλλου, γύρω από τις λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών – νομικών, ελεγκτικών, φορολογικών, τραπεζικών, θεματοφυλακής, συμβουλευτικών και τεχνολογικών – που με τη σειρά του δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.