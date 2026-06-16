Πρόστιμα-389.339-ευρώ-για-αθέμιτη-κερδοφορία-και-απομιμητικά-προϊόντα

Οι έλεγχοι εντάσσονται στη συνεχή επιχειρησιακή δράση της Αρχής για την προστασία των καταναλωτών, την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά.

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Στην επιβολή νέων διοικητικών κυρώσεων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά την ολοκλήρωση ελέγχων σε δύο διαφορετικά πεδία της αγοράς: την τήρηση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους και την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στη συνεχή επιχειρησιακή δράση της Αρχής για την προστασία των καταναλωτών, την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, επιβλήθηκαν νέα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 389.339 ευρώ.

Α. Υπέρβαση Περιθωρίου Μικτού Κέρδους

Στην εταιρεία ΤΟΤΤΙS BINGO AEBE (κατηγορία σοκολατοειδών), επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 309.339 ευρώ, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων.

Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Β. Κατάσχεση απομιμητικών προϊόντων στον Δήμο Δάφνης

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στον Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.341 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων – αξεσουάρ – ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. Η Αρχή αξιοποιεί στοιχεία, πληροφορίες και στοχευμένους ελέγχους, παρεμβαίνοντας όπου διαπιστώνονται πρακτικές που θίγουν τον καταναλωτή, παραβιάζουν τη νομοθεσία ή νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Η προστασία του καταναλωτή αφορά κάθε πτυχή της αγοράς: την τιμή, τη διαφάνεια, την αυθεντικότητα των προϊόντων και την εμπιστοσύνη ότι οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη.