Σερβία:-Παράταση-15-ημερών-στις-διαπραγματεύσεις-για-πώληση-της-nis-στη-mol

Ο ουγγρικός ενεργειακός όμιλός MOL και οι ρωσικές εταιρείες πετρελαϊκές εταιρείες Gazprom Neft και Gazprom αναμένεται να λάβουν παράταση 15 ημερών για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν στην εκχώρηση μεριδίου 51,56%, που κατέχουν οι δεύτερες στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS, δήλωσε σήμερα ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, καθώς η αρχική προθεσμία έχει λήξει.

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Ο ουγγρικός ενεργειακός όμιλός MOL και οι ρωσικές εταιρείες πετρελαϊκές εταιρείες Gazprom Neft και Gazprom αναμένεται να λάβουν παράταση 15 ημερών για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν στην εκχώρηση μεριδίου 51,56%, που κατέχουν οι δεύτερες στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS, δήλωσε σήμερα ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, καθώς η αρχική προθεσμία έχει λήξει.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην NIS τον περασμένο Οκτώβριο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να ασκήσει πίεση στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και απαίτησε από τις ρωσικές εταιρείες να εκχωρήσουν τις μετοχές που κατέχουν στην NIS. Οι αμερικανικές κυρώσεις ανάγκασαν επίσης την NIS, η οποία κατέχει το μοναδικό διυλιστήριο στη Σερβία, να ζητήσει εξαιρέσεις από το OFAC για την αγορά και την επεξεργασία αργού πετρελαίου, κάτι που δεν θα χρειάζεται πλέον μόλις ολοκληρωθεί η πώληση των μετοχών.

Ο όμιλος MOL είχε υπογράψει τον Ιανουάριο μια συμφωνία για την αγορά του μεριδίου 51,56% που κατείχαν η Gazprom Neft και η Gazprom, εν αναμονή της έγκρισης από το OFAC. Η Ουάσιγκτον τους έδωσε προθεσμία έως τις 16 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν την πώληση.

Ο Βούτσιτς δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση από την πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ότι είχε ενημερωθεί για την προοπτική παράτασης κατά 15 ημέρες. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η ρωσική πλευρά θα αποδεχτεί τη συμφωνία.

Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες MOL, NIS και Gazprom Neft για σχόλια. Επίσης σήμερα, η Σερβία, η οποία κατέχει το 29,9% της NIS και της MOL, υπέγραψε επίσημα συμφωνία μετόχων σχετικά με το μειοψηφικό μερίδιο του Βελιγραδίου στην εταιρεία, η οποία είναι ξεχωριστή από τις διαπραγματεύσεις εξαγοράς μεταξύ της MOL και ρωσικών εταιρειών. Βάσει της συμφωνίας με την MOL, η σερβική κυβέρνηση θα μπορεί να αγοράσει επιπλέον μερίδιο 5% στην NIS, εφόσον η Gazprom Neft και η Gazprom συμφωνήσουν να πουλήσουν το μερίδιό τους και εφόσον το OFAC εγκρίνει τη συναλλαγή.

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