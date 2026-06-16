Σερβία: Παράταση 15 ημερών στις συνομιλίες για την αγορά του 51,56% της πετρελαϊκής NIS – Έληξε η αρχική προθεσμία

Η ουγγρική MOL και οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom θα πρέπει να λάβουν παράταση 15 ημερών για τις συνομιλίες σχετικά με την αγορά ποσοστού 51,56% στην πετρελαϊκή εταιρεία NIS με έδρα τη Σερβία, δήλωσε την Τρίτη ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, καθώς έληξε η αρχική προθεσμία.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην NIS τον περασμένο Οκτώβριο στο πλαίσιο των προσπαθειών του να στοχοποιήσει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και απαίτησε από τις ρωσικές εταιρείες να εκποιήσουν τις μετοχές που κατέχουν στην NIS.

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Οι κυρώσεις των ΗΠΑ ανάγκασαν επίσης την NIS, η οποία κατέχει το μοναδικό διυλιστήριο στη Σερβία, να ζητήσει απαλλαγές από την OFAC για την αγορά και επεξεργασία αργού πετρελαίου, κάτι που δεν θα χρειαζόταν μόλις ολοκληρωθεί η πώληση των μετοχών.

Η MOL υπέγραψε συμφωνία τον Ιανουάριο για την αγορά του συνδυασμένου μεριδίου της Gazprom Neft και της Gazprom κατά 51,56%, εν αναμονή της έγκρισης της OFAC. Η Ουάσιγκτον τους έδωσε προθεσμία μέχρι τις 16 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν την πώληση.

Ο Βούτσιτς δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση από την πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα, όπου βρίσκεται σε κρατική επίσκεψη, ότι είχε ενημερωθεί ότι θα πρέπει να υπάρξει παράταση 15 ημερών. Πρόσθεσε δε ότι ελπίζει ότι η ρωσική πλευρά θα αποδεχθεί τη συμφωνία.

Οι MOL, NIS και Gazprom Neft δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλια.

Οι κρατικές μετοχές

Επίσης την Τρίτη, η Σερβία, η οποία κατέχει το 29,9% της NIS, και η MOL υπέγραψαν επίσημα συμφωνία μετόχων για το μειοψηφικό μερίδιο του Βελιγραδίου στην εταιρεία, η οποία είναι ξεχωριστή από τις συνομιλίες εξαγοράς μεταξύ της MOL και ρωσικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία με την MOL, η σερβική κυβέρνηση θα μπορεί να αγοράσει ένα επιπλέον 5% μερίδιο στην NIS, εάν η Gazprom Neft και η Gazprom συμφωνήσουν να πουλήσουν το μερίδιό τους και εάν η OFAC εγκρίνει τη συναλλαγή.

- Reuters