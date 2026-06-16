Συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν:-Την-Παρασκευή-αρχίζουν-οι-διαπραγματεύσεις-για-το-πυρηνικό-πρόγραμμα,-λέει-ο-Αραγτσί

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή στην Ελβετία, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

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Μιλώντας σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες, η οποία μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραγτσί ανέφερε ότι η επίσημη ενεργοποίηση του μνημονίου θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή και χαρακτήρισε ως σημαντικότερο στοιχείο της πρώτης φάσης «την ανακοίνωση του τέλους του πολέμου».

«Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας είναι πιθανό να ξεκινήσει την Παρασκευή», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στην Ελβετία και στο τελικό στάδιο θα επικεντρωθούν κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Προειδοποίηση προς το Ισραήλ για τον Λίβανο

Ο Αραγτσί έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε νέα ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο ή η συνέχιση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας σε λιβανικό έδαφος θα θεωρηθεί παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο ή κατοχή λιβανικού εδάφους θα θεωρηθεί παραβίαση της συμφωνίας με την Αμερική», δήλωσε.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να διατηρήσει στρατιωτικές δυνάμεις στον Λίβανο, παρά τις αναφορές διαμεσολαβητών και της Τεχεράνης ότι η αμερικανοϊρανική συμφωνία περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός και στο μέτωπο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Οι πλευρές της συμφωνίας είναι ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι σε Ιράν και Χεζμπολάχ»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε τη συμφωνία ως μια διευθέτηση που αφορά όχι μόνο την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

«Από τη δική μας οπτική, οι δύο πλευρές αυτού του μνημονίου είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τη μία πλευρά και το Ιράν και η Χεζμπολάχ από την άλλη», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, ίσως το σημαντικότερο σημείο του μνημονίου είναι «η άμεση και μόνιμη παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Η Χεζμπολάχ είχε ξεκινήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, με το Ισραήλ να απαντά με αεροπορικά πλήγματα και διεύρυνση των χερσαίων επιχειρήσεών του στο λιβανικό έδαφος.

Παραμένει άγνωστο το πλήρες περιεχόμενο

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, το πλήρες περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ως αποτέλεσμα, παραμένει ασαφές ποιες ακριβώς δεσμεύσεις έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές, ποιο θα είναι το πλαίσιο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων και ποιος θα είναι ο ρόλος του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας.

Οι επίσημες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία.