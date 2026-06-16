Συνεργασία ΔΕΗ – Dimand για το νέο «στρατηγείο» στη Μεσογείων – «Σφραγίδα» ΤΕΡΝΑ στο project των 180 εκατ.

Πώς και γιατί ΔΕΗ και Dimand κατέληξαν στη συνεργασία για την ανάπτυξη του νέου διοικητικού συγκροτήματος του ενεργειακού ομίλου στη λεωφόρο Μεσογείων. Τα stories των επαφών και του ακινήτου. Πως θα είναι το project με αυξημένο προϋπολογισμό. «Δια χειρός» ΤΕΡΝΑ το κατασκευαστικό αντικείμενο.

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Αποτέλεσμα ωρίμασης και ολοκλήρωσης κινήσεων και διεργασιών που κράτησαν τα τελευταία περίπου δύο χρόνια αποτελεί η δημιουργία της κοινής εταιρείας (διάρκειας 60 ετών) την οποία ίδρυσαν ΔΕΗ και Dimand (με ποσοστά 50% – 50%) για την ανάπτυξη του νέου διοικητικού συγκροτήματος της ΔΕΗ στη λεωφόρο Μεσογείων, που χτες αποκάλυψε το - από τη στήλη BackStory.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος του έργου πλέον προσεγγίζει τα 180 εκατ., έναντι περίπου 110 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που ήταν η αρχική εκτίμηση κατά τον σχεδιασμό του το 2024, βάσει της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχε επίσης αναδείξει το - στις αρχές του 2024. Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Powerhub Properties, ανήκει κατά 50% στη ΔΕΗ και κατά 50% στη Dimand και διαθέτει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 14,1 εκατ. ευρώ. Αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ακινήτου της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), όπου θα ανεγερθεί η νέα έδρα της ΔΕΗ, εντός του πρώην στρατοπέδου «ΑΝ/ΧΗ ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ» που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας «ΤΕΘΑ».

Η διετής «ζύμωση» ανάμεσα στις δύο πλευρές

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για το συγκεκριμένο έργο ήδη περίπου δύο χρόνια, με τη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand, υπό τον Δ. Ανδριόπουλο, να έχει αναλάβει τον ρόλο του project manager κατά τη φάση ωρίμανσης της επένδυσης και να συμμετέχει στην ανάλυση του κόστους ανάπτυξης.

Όπως εκτιμάται με τη συνεργασία αυτή περιορίζονται οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα έπρεπε να καλύψει μόνη της η ΔΕΗ και παράλληλα φέρνει στο έργο την τεχνογνωσία της Dimand στην ανάπτυξη μεγάλων γραφειακών συγκροτημάτων. Η Dimand, από την πλευρά της, συμμετέχει σε ένα σημαντικό έργο με εξασφαλισμένο μισθωτή, και μάλιστα με μακροχρόνιο ορίζοντα, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας.

Όπως έχουμε ξαναπεί, το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Ελληνορώσων και αποτελεί τμήμα του πρώην Στρατοπέδου Πλέσσα. Η ΔΕΗ εξασφάλισε το ακίνητο το 2020, όταν αναδείχθηκε ανάδοχος σε διαγωνισμό του Ταμείου Εθνικής Άμυνας για τη μακροχρόνια εκμίσθωσή του, προσφέροντας ετήσιο μίσθωμα 2,7 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ανέρχεται σε 55 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10 έτη. Στον ίδιο διαγωνισμό είχε συμμετάσχει και η Dimand, η οποία είχε καταταγεί δεύτερη.

Με «σφραγίδα» ΤΕΡΝΑ

Την κατασκευή του γραφειακού συγκροτήματος αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστικός βραχίονάς του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία είχε αναλάβει να κάνει και τις αρχικές εργασίες (κατεδάφιση υπαρχόντων κτιρίων και εκσκαφές).

Από το καταστατικό της κοινής εταιρείας προκύπτει επίσης ότι για σειρά κρίσιμων αποφάσεων δεν αρκεί η απλή πλειοψηφία, αλλά απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο εταίρων. Μεταξύ άλλων, ειδικές εγκρίσεις προβλέπονται για ζητήματα όπως η τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η είσοδος νέου επενδυτή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η ανάληψη σημαντικού δανεισμού, η μεταβολή βασικών συμβάσεων ανάπτυξης και η διάθεση μερισμάτων, στοιχείο που αποτυπώνει τον ισότιμο χαρακτήρα της συνεργασίας.

Πώς θα είναι το project

Με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το νέο διοικητικό συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 19 στρεμμάτων απέναντι από το πάρκο του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς. Η προβλεπόμενη δόμηση ανέρχεται σε 30.423,99 τ.μ., έναντι επιτρεπόμενης δόμησης 31.632,32 τ.μ., ενώ η κάλυψη υπολογίζεται σε περίπου 10.637 τ.μ. Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε περίπου 1.800 άτομα. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου προβλέπεται η κατασκευή 608 θέσεων στάθμευσης (32 ΑμεΑ).

Το κεντρικό κτίριο διοίκησης θα αποτελείται από τρία υπόγεια, ισόγειο και τέσσερις υπέργειους ορόφους. Θα στεγάσει γραφεία διοίκησης, χώρους εργασίας open space, αίθουσες συνεδριάσεων, αμφιθέατρο, χώρους αρχείων, ιατρείο, εστιατόριο, γυμναστήριο, εγκαταστάσεις ευεξίας και κυλικεία. Στο πλαίσιο του βιοκλιματικού σχεδιασμού του, θα εφαρμοστούν εξειδικευμένες τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας..

Η αρχιτεκτονική σύνθεση βασίζεται σε κτίριο σχήματος «Π» με ανοικτό αίθριο προς τη λεωφόρο Μεσογείων και δεύτερο εσωτερικό αίθριο, στοιχεία που εντάσσονται στον βιοκλιματικό σχεδιασμό του συγκροτήματος. Στα τρία υπόγεια θα αναπτυχθούν χώροι στάθμευσης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικοί χώροι, αρχεία και το σύστημα διαχείρισης του κτιρίου (Building Management System – BMS). Συνολικά προβλέπονται 608 θέσεις στάθμευσης.

Στο νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου θα κατασκευαστεί επίσης ανεξάρτητο κτίριο εμπορίας της ΔΕΗ, μικτού εμβαδού περίπου 300 τ.μ., το οποίο θα περιλαμβάνει ισόγειο, πατάρι και υπόγειο με βοηθητικές χρήσεις.

Το νέο γραφειακό συγκρότημα έχει σχεδιαστεί ώστε να λάβει τις πιστοποιήσεις LEED Platinum και WELL Platinum, τις υψηλότερες διεθνώς για την περιβαλλοντική απόδοση των κτιρίων και την ποιότητα του εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, με στόχο την κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το story του ακινήτου

Τον Ιούλιο του 2020 υπογράφηκε Σύμβαση ανάμεσα στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και στη ΔΕΗ ΑΕ για την εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου Η κατεδάφιση των κτιρίων του πρώην στρατοπέδου είναι απαραίτητη προκειμένου να ελευθερωθεί το οικόπεδο επί του οποίου θα ανεγερθεί το νέο κτίριο. Το έργο μελετήθηκε και σχεδιάστηκε σύμφωνα με κτιριολογικό πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια εκπόνησης των μελετών, αυξήθηκε, σύμφωνα με εντολή της ΔΕΗ, το μέγεθος της συνολικής μικτής λειτουργικής επιφάνειας, καθώς και των βοηθητικών χώρων. Η προεκτιμώμενη αύξηση της λειτουργικής επιφάνειας ορίστηκε στα πέντε χιλιάδες τ.μ. (5.000m2 ). Επίσης, ζητήθηκε η αύξηση της συνολικής μικτής επιφάνειας του Εμπορικού Καταστήματος κατά εκατό τ.μ. (100,00m2 ). Στη συνέχεια, κατόπιν συνεννόησης με τμήμα εμπορίας, ο 1ος όροφος μετετράπη σε πατάρι επιφάνειας 225,00m2 , ώστε ο χώρος εισόδου στο κατάστημα να αποκτήσει διπλό ύψος. Οι δύο αυτές αποτέλεσαν νέο αντικείμενο και συμβασιοποιήθηκαν. Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων του συμβατικού κτιριολογικού προγράμματος, ζητήθηκε από την ΔΕΗ ένταξη νέων χώρων.

Τον Ιούλιο του 2022 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η έκδοση άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων κτιρίων εντός του πρώην Στρατοπέδου Πλέσσα Μιχαήλ. Στις 31 Ιανουαρίου 2023 εγκρίθηκε η κατεδάφιση των κτιρίων από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα. Το Φεβρουάριο του 2023 η ΔΕΗ σύναψε σύμβαση συνεργασίας με εταιρεία, η οποία έχει λάβει έγκριση από τον «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης», για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών – κατεδαφίσεων και κατασκευών. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 εκδόθηκε η με Α/Α 796546 Πράξη για την άδεια κατεδάφισης των κτιρίων πρώην στρατοπέδου Πλέσσα Μιχαήλ από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων.