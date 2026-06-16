Τα Mailo’s εγκαινίασαν το πρώτο τους κατάστημα στον Καναδά

Το πρώτο κατάστημα των Mailo’s – The Pasta Project άνοιξε επίσημα στην καρδιά του Τορόντο, στον Καναδά, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην παγκόσμια ανάπτυξη του brand. Η νέα τοποθεσία βρίσκεται στη διεύθυνση 357 Bremner Blvd, απέναντι από το αναγνωρίσιμο Rogers Centre.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές έξω από το κατάστημα, με την προσέλευση του κόσμου να παραμένει υψηλή μέχρι αργά το βράδυ.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο θετική, που τα Mailo’s εξαντλήθηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα, με τα φρέσκα ζυμαρικά να πωλούνται γρήγορα, οδηγώντας το κατάστημα σε πρόωρη αναστολή λειτουργίας λόγω της υψηλής ζήτησης.

«Η υποδοχή από το κοινό επιβεβαίωσε με τον πιο σαφή τρόπο ότι το concept των Mailo’s διαθέτει ισχυρή δυναμική και εκτός των συνόρων, δημιουργώντας ευοίωνες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στη βορειοαμερικανική αγορά», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο ιδρυτής των Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε: «Το άνοιγμα στο Τορόντο είναι μια καθοριστική στιγμή για εμάς. Η αγάπη που λάβαμε από τον κόσμο την πρώτη ημέρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μας γεμίζει ευθύνη και αισιοδοξία για το μέλλον. Το sold out της πρώτης ημέρας αποδεικνύει ότι αυτό που δημιουργούμε έχει πραγματικά διεθνή δυναμική. Ο Καναδάς είναι μόνο η αρχή».

Με παρουσία στην Ελλάδα, Κύπρο και Λίβανο, τα Mailo’s συνεχίζουν την παγκόσμια επέκταση τους, δημιουργώντας ένα σύγχρονο food brand που επικεντρώνεται στα φρέσκα ζυμαρικά και τις χαρακτηριστικές σάλτσες.

«Το Τορόντο είναι το πρώτο βήμα στη Βόρεια Αμερική — και όλα δείχνουν ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.