Τζίρος επιχειρήσεων +8,3%: Γιατί ο απρίλιος 2026 ήταν ο πιο δυνατός της τριετίας;

Ο τζίρος των επιχειρήσεων
τρέχει με 8,3%
Ο Απρίλιος έτρεξε με +8,3%: ο τζίρος στα 35,2 δισ. ευρώ
Με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων διοικητικών στοιχείων, η ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνει τον πιο δυνατό Απρίλιο της τελευταίας τριετίας. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία ξεπέρασε για πρώτη φορά τον μήνα τα 35 δισ. ευρώ.
Στις 16 Ιουνίου 2026 η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας. Για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία, ο τζίρος τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε 35.227.630 χιλ. ευρώ, έναντι 32.523.966 χιλ. ευρώ τον Απρίλιο 2025 — αύξηση 8,3%.
Η διαφορά των 2,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση είναι το ισχυρότερο μηνιαίο άλμα που έχει καταγραφεί φέτος και επιβεβαιώνει ότι η δυναμική του δεύτερου εξαμήνου του 2025 όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά επιταχύνθηκε στην αρχή του 2026. Σε επίπεδο τομέων, την υψηλότερη άνοδο σημείωσε η Εκπαίδευση (+26,7%), ενώ τη μοναδική αξιοσημείωτη υποχώρηση κατέγραψε η Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (−2,8%).
|Μήνας αναφοράς
|Κύκλος εργασιών (χιλ. €)
|Ετήσια μεταβολή
|Απρίλιος 2024
|32.448.912
|—
|Απρίλιος 2025
|32.523.966
|+0,2%
|Απρίλιος 2026
|35.227.630
|+8,3%
Η εικόνα του Απριλίου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική: μετά από δύο σχεδόν στάσιμα έτη (2024 και 2025 κινήθηκαν πρακτικά στο ίδιο επίπεδο), ο τζίρος του 2026 ανοίγει απότομα ψαλίδα. Το άλμα δεν προέρχεται από εποχικό φαινόμενο, αλλά από διευρυμένη βάση δραστηριότητας σε όλους σχεδόν τους κλάδους.
Από −1,3% σε +8,3%: πώς γύρισε το ρολόι σε οκτώ μήνες
Τον Αύγουστο του 2025 ο τζίρος των επιχειρήσεων ήταν ακόμη σε αρνητικό έδαφος. Μέσα σε τρία τρίμηνα, η ετήσια μεταβολή πέρασε σε διψήφια σχεδόν επιτάχυνση — μια από τις πιο γρήγορες αναστροφές της περιόδου.
Η τροχιά της ετήσιας μεταβολής αποτυπώνει καθαρά την αλλαγή κλίματος. Τον Αύγουστο 2025 ο μηνιαίος τζίρος υποχωρούσε κατά 1,3% (32,32 δισ. ευρώ έναντι 32,76 δισ. το 2024), κυρίως λόγω της βαριάς πτώσης στην ενέργεια. Ως τον Δεκέμβριο 2025 η εικόνα είχε ήδη αναστραφεί, με τον τζίρο να σκαρφαλώνει στα 39,3 δισ. ευρώ (+4,6%), και τον Απρίλιο 2026 η ετήσια μεταβολή διπλασιάστηκε εκ νέου, στο +8,3%.
Η σημασία της αναστροφής έγκειται στο ότι δεν στηρίχθηκε σε μία μόνο «καλή» κατηγορία. Η ενέργεια, που το καλοκαίρι του 2025 τραβούσε προς τα κάτω τον γενικό δείκτη, έπαψε να λειτουργεί ως βαρίδι, ενώ υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ο κατασκευαστικός τομέας ανέλαβαν τον ρόλο του κινητήρα.
Το α΄ τρίμηνο 2026: +2,6% και η σκυτάλη περνά στις κατασκευές
Πριν από το άλμα του Απριλίου, το πρώτο τρίμηνο είχε ήδη δώσει το στίγμα: συνολικός τζίρος πάνω από 111 δισ. ευρώ και σαφή κλαδική μετατόπιση προς τις κατασκευές, με την εστίαση να χάνει ελαφρά έδαφος.
Για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, ο κύκλος εργασιών στο α΄ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 111,27 δισ. ευρώ, έναντι 108,48 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 — αύξηση 2,6%. Μέσα στο τρίμηνο, ο Μάρτιος συνεισέφερε 34,78 δισ. ευρώ, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον ισχυρό Απρίλιο.
Κλαδικά, την πρωτιά πήραν οι Κατασκευές (+17,4%), σε συνέχεια της εντονότατης οικοδομικής και υποδομικής δραστηριότητας, ενώ στον αντίποδα οι Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης υποχώρησαν οριακά κατά 1% — μια πρώτη ένδειξη ότι ο τουριστικός κύκλος δεν τραβά πλέον μόνος του τον δείκτη.
|Περίοδος
|Κύκλος εργασιών
|Ετήσια μεταβολή
|Α΄ τρίμηνο 2025
|108,48 δισ. €
|—
|Α΄ τρίμηνο 2026
|111,27 δισ. €
|+2,6%
|Έτος 2024
|484,40 δισ. €
|—
|Έτος 2025
|492,00 δισ. €
|+1,6%
2025: το έτος που ο τζίρος άγγιξε τα 492 δισ. ευρώ
Το άλμα του 2026 δεν ξεκινά από το μηδέν. Το 2025 είχε ήδη κλείσει σε ιστορικό υψηλό, με τον συνολικό κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων να φτάνει σε επίπεδο-ρεκόρ — και τον Δεκέμβριο να δίνει το πιο δυνατό φινάλε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το 2025 έφτασε τα 492 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,6% έναντι των 484,4 δισ. του 2024 — ιστορικό υψηλό. Ο Δεκέμβριος αποτέλεσε το ισχυρότερο σημείο της χρονιάς για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, με τον τζίρο στα 39,3 δισ. ευρώ (+4,6% έναντι 37,6 δισ. το 2024).
Εκπαίδευση πάνω, ακίνητα και ενέργεια κάτω: ο χάρτης των κλάδων
Πίσω από τον γενικό δείκτη κρύβονται κλάδοι που τρέχουν με διψήφιους ρυθμούς και άλλοι που υποχωρούν. Η συνολική εικόνα δείχνει μια οικονομία που μετατοπίζει το βάρος της προς υπηρεσίες γνώσης και κατασκευές.
Συγκεντρώνοντας τις ακραίες κλαδικές μεταβολές των πιο πρόσφατων δημοσιεύσεων, η ιεράρχηση είναι σαφής. Στην κορυφή βρίσκεται η Εκπαίδευση, που τον Απρίλιο 2026 εκτινάχθηκε κατά 26,7%, ακολουθούμενη από τις Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία (+20,0% τον Αύγουστο 2025) και τις Κατασκευές (+17,4% στο α΄ τρίμηνο 2026).
Στον αντίποδα, οι πιέσεις εντοπίζονται σε δύο μέτωπα: στην ενέργεια — με την Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου να υποχωρεί κατά 12,8% τον Αύγουστο 2025 — και στα ακίνητα, με τη Διαχείριση ακίνητης περιουσίας σε αρνητικό έδαφος (−2,8% τον Απρίλιο 2026). Η Εστίαση & κατάλυμα παραμένει οριακά αρνητική (−1,0% στο α΄ τρίμηνο).
|Κλάδος
|Περίοδος
|Ετήσια μεταβολή
|Εκπαίδευση
|Απρίλιος 2026
|+26,7%
|Τέχνες, διασκέδαση & ψυχαγωγία
|Αύγουστος 2025
|+20,0%
|Κατασκευές
|Α΄ τρίμηνο 2026
|+17,4%
|Εστίαση & κατάλυμα
|Α΄ τρίμηνο 2026
|−1,0%
|Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
|Απρίλιος 2026
|−2,8%
|Ηλεκτρισμός & φυσικό αέριο
|Αύγουστος 2025
|−12,8%
Η σύνθεση αυτή εξηγεί γιατί ο γενικός δείκτης κινείται ανοδικά παρά τις θύλακες αδυναμίας: οι κλάδοι που τραβούν προς τα πάνω (εκπαίδευση, κατασκευές, υπηρεσίες ψυχαγωγίας) έχουν μεγαλύτερο βάρος και ταχύτητα από εκείνους που υποχωρούν. Το ζητούμενο για τους επόμενους μήνες είναι αν η ενέργεια θα σταθεροποιηθεί και αν η αγορά ακινήτων θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται.