Τζίρος επιχειρήσεων +8,3%: Γιατί ο απρίλιος 2026 ήταν ο πιο δυνατός της τριετίας;

01 Ανάλυση Ο Απρίλιος έτρεξε με +8,3%: ο τζίρος στα 35,2 δισ. ευρώ Με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων διοικητικών στοιχείων, η ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνει τον πιο δυνατό Απρίλιο της τελευταίας τριετίας. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία ξεπέρασε για πρώτη φορά τον μήνα τα 35 δισ. ευρώ. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google 35,2 δισ. Τζίρος Απριλίου 2026 (€) +8,3% Ετήσια μεταβολή +26,7% Εκπαίδευση — κορυφή −2,8% Διαχ. ακινήτων — πάτος «Σχεδόν 2,7 δισ. ευρώ επιπλέον τζίρου σε έναν μόνο μήνα, σε σχέση με πέρυσι» Στις 16 Ιουνίου 2026 η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας. Για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία, ο τζίρος τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε 35.227.630 χιλ. ευρώ, έναντι 32.523.966 χιλ. ευρώ τον Απρίλιο 2025 — αύξηση 8,3%. Η διαφορά των 2,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση είναι το ισχυρότερο μηνιαίο άλμα που έχει καταγραφεί φέτος και επιβεβαιώνει ότι η δυναμική του δεύτερου εξαμήνου του 2025 όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά επιταχύνθηκε στην αρχή του 2026. Σε επίπεδο τομέων, την υψηλότερη άνοδο σημείωσε η Εκπαίδευση (+26,7%), ενώ τη μοναδική αξιοσημείωτη υποχώρηση κατέγραψε η Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (−2,8%). Πίνακας 1 · Κύκλος εργασιών μηνός Απριλίου (επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία) Μήνας αναφοράς Κύκλος εργασιών (χιλ. €) Ετήσια μεταβολή Απρίλιος 2024 32.448.912 — Απρίλιος 2025 32.523.966 +0,2% Απρίλιος 2026 35.227.630 +8,3% Κύκλος εργασιών μηνός Απριλίου, 2024–2026 (σε δισ. €) Επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και μηνιαία υποβολή στοιχείων. Τα στοιχεία αναθεωρούνται αναδρομικά με την ενσωμάτωση νεότερων διοικητικών δεδομένων. Η εικόνα του Απριλίου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική: μετά από δύο σχεδόν στάσιμα έτη (2024 και 2025 κινήθηκαν πρακτικά στο ίδιο επίπεδο), ο τζίρος του 2026 ανοίγει απότομα ψαλίδα. Το άλμα δεν προέρχεται από εποχικό φαινόμενο, αλλά από διευρυμένη βάση δραστηριότητας σε όλους σχεδόν τους κλάδους.

02 Δυναμική Από −1,3% σε +8,3%: πώς γύρισε το ρολόι σε οκτώ μήνες Τον Αύγουστο του 2025 ο τζίρος των επιχειρήσεων ήταν ακόμη σε αρνητικό έδαφος. Μέσα σε τρία τρίμηνα, η ετήσια μεταβολή πέρασε σε διψήφια σχεδόν επιτάχυνση — μια από τις πιο γρήγορες αναστροφές της περιόδου. — ✦ — Η τροχιά της ετήσιας μεταβολής αποτυπώνει καθαρά την αλλαγή κλίματος. Τον Αύγουστο 2025 ο μηνιαίος τζίρος υποχωρούσε κατά 1,3% (32,32 δισ. ευρώ έναντι 32,76 δισ. το 2024), κυρίως λόγω της βαριάς πτώσης στην ενέργεια. Ως τον Δεκέμβριο 2025 η εικόνα είχε ήδη αναστραφεί, με τον τζίρο να σκαρφαλώνει στα 39,3 δισ. ευρώ (+4,6%), και τον Απρίλιο 2026 η ετήσια μεταβολή διπλασιάστηκε εκ νέου, στο +8,3%. «Τρία τρίμηνα χρειάστηκαν για να μετατραπεί η συρρίκνωση σε επιτάχυνση» Η σημασία της αναστροφής έγκειται στο ότι δεν στηρίχθηκε σε μία μόνο «καλή» κατηγορία. Η ενέργεια, που το καλοκαίρι του 2025 τραβούσε προς τα κάτω τον γενικό δείκτη, έπαψε να λειτουργεί ως βαρίδι, ενώ υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ο κατασκευαστικός τομέας ανέλαβαν τον ρόλο του κινητήρα. Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών, επιλεγμένοι μήνες (%) Μηνιαία ετήσια μεταβολή για τους μήνες με δημοσιευμένα στοιχεία (διπλογραφικά βιβλία). Οι ενδιάμεσοι μήνες παραλείπονται.

03 Τριμηνιαία εικόνα Το α΄ τρίμηνο 2026: +2,6% και η σκυτάλη περνά στις κατασκευές Πριν από το άλμα του Απριλίου, το πρώτο τρίμηνο είχε ήδη δώσει το στίγμα: συνολικός τζίρος πάνω από 111 δισ. ευρώ και σαφή κλαδική μετατόπιση προς τις κατασκευές, με την εστίαση να χάνει ελαφρά έδαφος. — ✦ — Για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, ο κύκλος εργασιών στο α΄ τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 111,27 δισ. ευρώ, έναντι 108,48 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 — αύξηση 2,6%. Μέσα στο τρίμηνο, ο Μάρτιος συνεισέφερε 34,78 δισ. ευρώ, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον ισχυρό Απρίλιο. Κλαδικά, την πρωτιά πήραν οι Κατασκευές (+17,4%), σε συνέχεια της εντονότατης οικοδομικής και υποδομικής δραστηριότητας, ενώ στον αντίποδα οι Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης υποχώρησαν οριακά κατά 1% — μια πρώτη ένδειξη ότι ο τουριστικός κύκλος δεν τραβά πλέον μόνος του τον δείκτη. Πίνακας 2 · Συνολικός κύκλος εργασιών — τριμηνιαία & ετήσια στοιχεία Περίοδος Κύκλος εργασιών Ετήσια μεταβολή Α΄ τρίμηνο 2025 108,48 δισ. € — Α΄ τρίμηνο 2026 111,27 δισ. € +2,6% Έτος 2024 484,40 δισ. € — Έτος 2025 492,00 δισ. € +1,6% Συνολικός κύκλος εργασιών α΄ τριμήνου, 2025 vs 2026 (σε δισ. €) Σύνολο επιχειρήσεων της οικονομίας (πέραν των μηνιαίων υποβολών περιλαμβάνονται και τριμηνιαίες υποβολές).

04 Ετήσια προοπτική 2025: το έτος που ο τζίρος άγγιξε τα 492 δισ. ευρώ Το άλμα του 2026 δεν ξεκινά από το μηδέν. Το 2025 είχε ήδη κλείσει σε ιστορικό υψηλό, με τον συνολικό κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων να φτάνει σε επίπεδο-ρεκόρ — και τον Δεκέμβριο να δίνει το πιο δυνατό φινάλε. 492 δισ. Συνολικός τζίρος 2025 (€) +1,6% Μεταβολή vs 2024 39,3 δισ. Δεκέμβριος 2025 (€) +4,6% Δεκέμβριος, ετήσια μεταβολή Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το 2025 έφτασε τα 492 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,6% έναντι των 484,4 δισ. του 2024 — ιστορικό υψηλό. Ο Δεκέμβριος αποτέλεσε το ισχυρότερο σημείο της χρονιάς για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, με τον τζίρο στα 39,3 δισ. ευρώ (+4,6% έναντι 37,6 δισ. το 2024). Το βάθος της εικόνας Νέοι πυλώνες ανάπτυξης αναδεικνύονται στα Ορυχεία και στις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Εκπαίδευση. Αντίθετα, η Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εμφάνισε υποχώρηση 9,3% στο δ΄ τρίμηνο 2025 — μια πιθανή ένδειξη κόπωσης της αγοράς ακινήτων έπειτα από μακρά περίοδο ανόδου, που επιβεβαιώνεται και από το −2,8% του Απριλίου 2026. Συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών, 2024 vs 2025 (σε δισ. €) Σύνολο επιχειρήσεων της οικονομίας. Το 2025 αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.