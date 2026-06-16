Το πολυτελές θέρετρο – φρούριο πάνω από τη λίμνη Λουκέρνη που θα φιλοξενήσει την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ, πάνω από τη λίμνη Λουκέρνη, θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

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Παρότι το Πακιστάν επιθυμούσε να φιλοξενήσει την τελική υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές κατέληξαν στην επιλογή της Ελβετίας. Όπως ανέφερε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, η τοποθεσία επιλέχθηκε έπειτα από «πρόταση των μεσολαβητών του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν».

Το Μπούργκενστοκ βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση, γεγονός που διευκολύνει τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα «διευκολύνει αυτές τις διαπραγματεύσεις και δημιουργεί τις απαραίτητες διπλωματικές συνθήκες για τη διεξαγωγή αυτής της συνάντησης στην Ελβετία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελβετικού Τύπου, αναμένεται να αναπτυχθούν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσωρινού περιορισμού της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της τελετής.

L’accord entre l’Iran et les États-Unis sera signé au Burgenstock en Suisse pic.twitter.com/dPqHAGns0L — BFM (@BFMTV) June 16, 2026

Παρόντες Βανς και Γκαλιμπάφ

Η υπογραφή της συμφωνίας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και του επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες έχουν ήδη υπογράψει ηλεκτρονικά το κείμενο, όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου στην τελετή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ο Τραμπ βρίσκεται ήδη στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, η οποία διεξάγεται στο Εβιάν, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Swiss Foreign Ministry: The U.S.-Iran MOU signing ceremony is set for Friday at the Bürgenstock resort. pic.twitter.com/NOXQ7jCPhA — Open Source Intel (@Osint613) June 16, 2026

Ο ρόλος του Κατάρ

Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα NZZ, η επιλογή του Μπούργκενστοκ ενδέχεται να συνδέεται και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το οποίο ανήκει στην Katara Hospitality, θυγατρική του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κατάρ.

Η Ντόχα διαδραμάτισε σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες, μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνεχείς επαφές του Κατάρ με τις δύο πλευρές συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη συμφωνίας μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση του Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχει ενεργά, μαζί με τις ελβετικές αρχές, στην οργάνωση της εκδήλωσης.

Στην ιστοσελίδα του, Μπούργκενστοκ παρουσιάζεται ως «ένας εντυπωσιακός προορισμός φωλιασμένο σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο», χτισμένο σε ορεινή κορυφογραμμή σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων πάνω από τη λίμνη των Τεσσάρων Καντονιών. Η απομονωμένη θέση του στο κέντρο της Ελβετίας, η δύσκολη πρόσβαση και το πολυτελές περιβάλλον του θεωρούνται ιδανικά για τη φιλοξενία διεθνών συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας.

Το Μπούργκενστοκ είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας τον Ιούνιο του 2024, όταν φιλοξένησε τη διεθνή διάσκεψη για την Ουκρανία με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 92 χώρες, μεταξύ των οποίων δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.