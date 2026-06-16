Τράπεζα-της-Ιαπωνίας:-Αύξησε-τα-επιτόκια-στα-υψηλότερα-επίπεδα-από-το-1995

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) αύξησε την Τρίτη το βασικό επιτόκιό της στο 1%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων και συνεχίζοντας την πορεία ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής που ξεκίνησε το 2024.

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 0,75%, αλλά και για την πρώτη φορά από το 1995 που η BoJ ανεβάζει το κόστος δανεισμού στο 1%.

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Η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη. Εγκρίθηκε με ψήφους 7-1, καθώς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Τοϊτσίρο Ασάντα τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 0,75%.

Πίεση από το αδύναμο γεν

Η κίνηση της κεντρικής τράπεζας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιαπωνία προσπαθεί να αντιμετωπίσει την παρατεταμένη αδυναμία του γεν, αλλά και την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, που ενισχύθηκαν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας μετά τον πόλεμο Ιράν – Ισραήλ.

Παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος, το ιαπωνικό νόμισμα συνέχισε να αποδυναμώνεται. Τον Μάιο οι αρχές δαπάνησαν περίπου 11,7 τρισ. γεν (73,5 δισ. δολάρια) για τη στήριξή του, ωστόσο το γεν επέστρεψε σύντομα κοντά στις 160 μονάδες ανά δολάριο.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, το γεν ενισχύθηκε οριακά στις 160,22 μονάδες ανά δολάριο, ενώ η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 2,615%.

Άνοδος στο χρηματιστήριο του Τόκιο

Οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την απόφαση της BoJ. Ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραφε άνοδο 0,46% μετά την ανακοίνωση, επεκτείνοντας τα κέρδη του.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να μειώνει τις αγορές κρατικών ομολόγων κατά 200 δισ. γεν ανά τρίμηνο, πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία περιορισμού και διατηρήσει μηνιαίες αγορές ύψους 2 τρισ. γεν από τον Απρίλιο του 2027.

Η ενέργεια ξαναφέρνει τον πληθωρισμό

Στην ανακοίνωσή της η BoJ σημειώνει ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή παραμένει κάτω από τον στόχο του 2%, κυρίως χάρη στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η μετακύλιση των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ενδέχεται να περάσει σύντομα και στις τιμές καταναλωτή.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται ήδη στον δείκτη τιμών παραγωγού, ο οποίος αυξήθηκε κατά 6,3% τον Μάιο, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια, κυρίως λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους.

Γιατί η αύξηση επιτοκίων ήταν σχεδόν μονόδρομος

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι έχει ήδη εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 3 τρισ. γεν για να περιορίσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά.

Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε τον Απρίλιο στο 1,4%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, ενώ και ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε επίσης στο 1,4%, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα κάτω από τον στόχο του 2%.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνητή, καθώς οφείλεται σε κυβερνητικά μέτρα όπως η κατάργηση του φόρου στα καύσιμα και η δωρεάν φοίτηση στα λύκεια. Χωρίς αυτά τα μέτρα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα ήταν σημαντικά ισχυρότερες, γεγονός που εξηγεί γιατί η Τράπεζα της Ιαπωνίας επέλεξε να συνεχίσει τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής της.