Φίλιπ-Λέιν:-oι-τιμές-του-πετρελαίου-πλησιάζουν-το-βασικό-σενάριο-της-ΕΚΤ-μετά-τη-συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν

Η ανακοινωθείσα συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει μειώσει τις τιμές του πετρελαίου σε ένα σημείο μεταξύ του βασικού σεναρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ήπιου σεναρίου της, δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής οικονομολόγος και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν.

«Το συμπέρασμα είναι ότι κυμαίνεται μεταξύ του βασικού μας σεναρίου και του μετριοπαθούς. Αλλά στο τέλος, νομίζω ότι σε μια πολυετή προοπτική, πιο κοντά στο βασικό σενάριο», δήλωσε ο Λέιν σε συνέντευξή του στο συνέδριο του Reuters «NEXT Europe».

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- Reuters