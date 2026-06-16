binance:-Τι-απαντά-για-το-ενδεχόμενο-«μπλόκο»-από-την-ελληνική-Επιτροπή-Κεφαλαιαγοράς-και-τον-κίνδυνο-αποκλεισμού-της-από-την-ΕΕ

Σαφή απάντηση στα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, τα οποία κάνουν λόγο για επικείμενη απόρριψη της αίτησης αδειοδότησής της στην Ελλάδα -και κατά συνέπεια αποκλεισμό της από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης- εξέδωσε η Binance. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο υπογραμμίζει ότι ο φάκελος που έχει καταθέσει στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι πλήρης και απόλυτα συμβατός με τις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η εταιρεία επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαοκτώ μηνών βρίσκεται σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τις ελληνικές ρυθμιστικές αρχές. Διαψεύδει, παράλληλα, ότι έχει λάβει οποιαδήποτε αρνητική εισήγηση ή ένδειξη απόρριψης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η διαδικασία αξιολόγησης φαινόταν να συνεχίζεται κανονικά

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μέγεθος της σχεδιαζόμενης επένδυσης στην ελληνική αγορά, η οποία επιλέχθηκε ως η κεντρική βάση για την πανευρωπαϊκή συμμόρφωση του ομίλου. Η Binance αναφέρει ότι το επιχειρηματικό της πλάνο προβλέπει την άμεση εισροή τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ στην εγχώρια οικονομία, καθώς και τη δημιουργία 100 θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και αμοιβής.

Κλείνοντας, η εταιρεία τονίζει ότι η προστασία των χρηστών παραμένει απόλυτη προτεραιότητα. Δεσμεύεται, μάλιστα, να προχωρήσει σε επίσημη και αναλυτική ενημέρωση πριν από το ορόσημο της 30ής Ιουνίου, διασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της στην Ευρώπη.

Τι προβλέπει ο κανονισμός MiCA

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον κανονισμό MiCA, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων δεν χρειάζεται να πάρει άδεια και από τις 27 χώρες της ΕΕ. Επιλέγει μία εθνική ρυθμιστική αρχή (εν προκειμένω, την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) για να καταθέσει τον πλήρη φάκελό της. Αν εγκριθεί, η άδεια αυτή λειτουργεί ως «διαβατήριο» που της επιτρέπει να παρέχει νόμιμα υπηρεσίες σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπλοκ.

«Πρόθεση της Binance ήταν να δημιουργήσει 100 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, εισφέροντας τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Η Binance έχει υποβάλει μια πλήρη και συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο αίτηση, η οποία υποβλήθηκε σε ενδελεχή έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τους τελευταίους 11 μήνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, συνεργαστήκαμε στενά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που από την πλευρά της συμφώνησε ότι η αίτηση που καταθέσαμε ήταν σε συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε την εξέταση της αίτησης και θεώρησε ότι αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού MiCA για τις αγορές κρυπτοστοιχείων. Επίσης, κατά την αντίληψη μας, η αίτηση εξετάστηκε και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA). Επιπλέον, κατανοούμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωσε την ESMA για την άποψή της ότι η αίτηση ήταν συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αδειοδότηση μας και να την εγκρίνει σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Προτεραιότητά μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε οποιαδήποτε αναστάτωση και να κρατήσουμε τους χρήστες μας ενήμερους. Μόλις γίνουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες, θα παράσχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες απευθείας στους πελάτες μας, σε σχέση με τα επόμενα βήματα και τις διαθέσιμες επιλογές, μεταξύ άλλων. Πρόθεσή μας είναι να υποστηρίξουμε μια ομαλή διαδικασία και να περιορίσουμε στο ελάχιστο την όποια αναστάτωση για τους χρήστες μας. Θα παράσχουμε περαιτέρω ενημέρωση στους πελάτες μας πριν τις 30 Ιουνίου 2026.

Οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων υπερβαίνουν την Binance. Αγγίζουν ευρύτερα θέματα που ζημιώνουν τη ρευστότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, την ανταγωνιστικότητα και τη φορολογική βάση της.

Η Binance παραμένει προσηλωμένη στην Ευρώπη. Επίσης, παραμένει πρόθυμη και έτοιμη να λειτουργήσει υπό ένα καθεστώς που θα είναι πραγματικά εναρμονισμένο με τον Κανονισμό MiCA. Η εστίασή μας πλέον είναι να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο, ώστε να λειτουργήσουμε εντός αυτού του πλαισίου.

Η Ευρώπη πρέπει πλέον να αποφασίσει εάν ο Κανονισμός MiCA θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό».