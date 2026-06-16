Chevron: Στο τραπέζι δεύτερη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα – Το νέο μεγάλο στοίχημα στο Νότιο Ιόνιο

Στο προσκήνιο φέρνει το ενδεχόμενο μιας δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, πέραν της προγραμματιζόμενης για τον Φεβρουάριο του 2027 στο ΒΔ Ιόνιο, η επίσημη είσοδος της Chevron στο Block 10 στο Ν. Ιόνιο.

Μετά την ανακοίνωση από το ΥΠΕΝ, χθες, της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, διαμορφώνεται πλέον ένας μεγάλος, ενιαίος ερευνητικός θαλάσσιος χώρος, που εκτείνεται από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου έως τα ανοιχτά της Ηλείας, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να μελετήσει το σύνολο των ερευνητικών δεδομένων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξετάσει αν θα προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση και να προσδιορίσει τον σχετικό στόχο.

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Το τελευταίο βήμα για τη μεταβίβαση

Μετά την έγκριση των σχετικών αιτημάτων από το ΥΠΕΝ και την ΕΔΕΥΕΠ, καθώς και την αντίστοιχη έγκριση της Άμεσης Ξένης Επένδυσης από το υπουργείο Εξωτερικών, μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί πλέον η τυπική ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 70% του θαλάσσιου οικοπέδου από τη HELLENiQ ENERGY προς τον αμερικανικό κολοσσό, που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Η Chevron θα αποκτήσει και τον ρόλο του εντολοδόχου/operator, με τον ελληνικό ενεργειακό όμιλο να διατηρεί το υπόλοιπο 30%.

Η αξιολόγηση των δεδομένων

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η κοινοπραξία, η οποία ήδη ελέγχει τα οικόπεδα Νότια της Κρήτης 1 και 2, Νότια της Πελοποννήσου και Α2, θα αξιολογήσει αναλυτικά τα διαθέσιμα δεδομένα, στα οποία περιλαμβάνονται γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στη βάση δεδομένων της παραχώρησης έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια 1.210 χιλιόμετρα δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων που αποκτήθηκαν το 2022 και αύξησαν αρχικά τη διαθέσιμη πληροφορία κατά 40%, καθώς και 2.416 τετραγωνικά χιλιόμετρα τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων που καλύπτουν το 88% του Μπλοκ 10.

Η κοινή επανεξέταση και ερμηνεία των δεδομένων από Chevron και HELLENiQ ENERGY θα αποτελέσει το κρίσιμο βήμα για την απόφαση εισόδου στην τρίτη ερευνητική φάση, η οποία περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, ο εντολοδόχος είχε προσφάτως υποβάλει προς την ΕΔΕΥΕΠ και αίτημα για παράταση δεκαπέντε μηνών της δεύτερης ερευνητικής φάσης.

Η γεώτρηση

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το guidance που είχε παρουσιάσει τον Φεβρουάριο η ΕΔΕΥΕΠ, η ερευνητική γεώτρηση στο Μπλοκ 10 θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2028.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των δεδομένων, πλέον, σε επίπεδο ευρύτερου χαρτοφυλακίου.

Σε κάθε περίπτωση, το Μπλοκ 10 αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη θαλάσσια περιοχή, δεδομένης της ύπαρξης – όπως αναφέρει η ΕΔΕΥΕΠ – αποδεδειγμένου πετρελαϊκού συστήματος στη γειτονική περιοχή του Δυτικού Κατακόλου, αλλά και του μεγάλου αριθμού επιφανειακών φυσικών διαφυγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η γεωπολιτική διάσταση

Υπό αυτό το πρίσμα, η είσοδος της Chevron κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την τάση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και η γεωπολιτική αναταραχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχουν ωθήσει διεθνείς ομίλους σε επανεξέταση των χαρτοφυλακίων τους, με την έμφαση να μετατοπίζεται σε περιοχές όπου τα ερευνητικά προγράμματα θεωρείται πιθανότερο να αποδώσουν ταχύτερα καρπούς.

Ενδεικτική είναι η δήλωση του διευθυντή Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της Chevron, Άντριου Ντέιγκαν, ο οποίος σχολιάζοντας την έγκριση εισόδου στο Μπλοκ 10 έκανε λόγο για μια «ενδιαφέρουσα, υπό εξερεύνηση περιοχή» και επεσήμανε ότι η Chevron συνεχίζει να αναπτύσσεται στην περιοχή της Μεσογείου «στην οποία επιδιώκουμε να επεκτείνουμε και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων».

Η εξέλιξη είναι, παράλληλα, συνεπής και με την εκπεφρασμένη πρόθεση της HELLENiQ ENERGY να αναζητά ισχυρές συμμαχίες για την έρευνα και την πιθανή ανάπτυξη των οικοπέδων στα οποία δραστηριοποιείται.