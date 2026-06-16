Enerwave: Δωρεάν θερινές κινηματογραφικές προβολές για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Enerwave ανακοινώνει τη διοργάνωση της δράσης Cinema Night, παρέχοντας στους πελάτες της δωρεάν προβολές θερινού κινηματογράφου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, η ενέργεια πραγματοποιείται με το σύνθημα «Η Enerwave σας πηγαίνει θερινό σινεμά» και εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην επιβράβευση των πελατών της εταιρείας.

Η έναρξη της δράσης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Οι προβολές θα διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε δύο τοποθεσίες: στο Cine Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα και στο Village Cinemas Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Οι κρατήσεις γίνονται μέσω της εφαρμογής myEnerwave, με τη συμμετοχή να περιλαμβάνει δωρεάν εισιτήριο, ποπ κορν, αναψυκτικό και ένα συμβολικό δώρο κατά την είσοδο.

Φέτος, για πρώτη φορά, η δράση επεκτείνεται και σε ευρύτερο κοινό μέσω διαγωνισμών στα επίσημα social media της εταιρείας, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα που δεν είναι πελάτες. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Enerwave συνεχίζει τις προσπάθειές της να ενισχύσει τη σχέση της με το κοινό, επιβραβεύοντας έμπρακτα τους πελάτες που της έχουν δείξει εμπιστοσύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε: https://www.enerwave.gr/el/blog/draseis/dorean-therino-cinema-apo-tin-enerwave.