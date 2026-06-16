Eurobank: Δωρεάν διάθεση 1.727.493 ιδίων μετοχών σε στελέχη

Η Eurobank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 28.04.2026, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, έχει θεσπιστεί πενταετές πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας («Πρόγραμμα») προς τα στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014. Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της από 29.04.2026 για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της 1ης Σειράς του Προγράμματος, διατέθηκαν δωρεάν, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, στις 15.06.2026, 1.727.493 ίδιες, κοινές, ονομαστικές μετοχές με ψήφο σε 208 Δικαιούχους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η παραπάνω διάθεση των ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε βάσει των ισχυόντων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και μετά από διαπίστωση της εκπλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων. Η συνολική αξία των μετοχών ανήλθε σε €7.243.378,15, υπολογισμένη με βάση την τιμή κλεισίματος των €4,193 της μετοχής της Τράπεζας στις 15.06.2026.

Οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να διακρατήσουν τις εν λόγω μετοχές για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

Οι ανωτέρω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025.

Μετά την παραπάνω διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 32.630.208 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,8985% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026 εγκρίθηκε η ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας αναμένεται να λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).