eurobank:-Δωρεάν-διάθεση 1,727 εκατ.-ιδίων μετοχών-σε-στελέχη

Η Eurobank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 28.04.2026 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, πενταετούς προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας (“Πρόγραμμα”) σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της 1ης Σειράς του Προγράμματος, διατέθηκαν δωρεάν από την Τράπεζα στις 15.06.2026, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 208 Δικαιούχους, συνολικά 1.727.493 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, με ψήφο μετοχές της Τράπεζας.

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Η ανωτέρω διάθεση ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε βάσει των εφαρμοζόμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών. Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €7.243.378,15, βάσει της τιμής κλεισίματος €4,193 της μετοχής της Τράπεζας στις 15.06.2026.

Οι Δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 32.630.208 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8985% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 28.04.2026 ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Η ολοκλήρωση της εν λόγω εταιρικής πράξης τελεί υπό τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότηταςστο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).