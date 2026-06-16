Eurolife: Έναρξη του 15ου κύκλου του προγράμματος για Διευθυντικά Στελέχη Ασφαλίσεων

Η Eurolife FFH ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου ακαδημαϊκού κύκλου για το Προχωρημένο Πρόγραμμα Διοίκησης για Διευθυντικά Στελέχη Ασφαλίσεων, ο οποίος είναι ο 15ος κατά σειρά και θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σταθερά σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της εταιρείας.

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Με την υποστήριξη καταξιωμένων καθηγητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, το πρόγραμμα προσφέρει στους συνεργάτες της Eurolife FFH ανεκτίμητες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου. Η θετική ανταπόκριση που έχει λάβει από τους συμμετέχοντες των προηγούμενων κύκλων επιβεβαιώνει τη σημασία και την αξία αυτής της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο 15ος κύκλος του Προχωρημένου Προγράμματος Διοίκησης για Διευθυντικά Στελέχη Ασφαλίσεων θα καλύψει τα εξής γνωστικά πεδία:

Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων

Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2026. Αυτές χωρίζονται σε ενότητες, με κάθε ενότητα να διεξάγεται σε δια ζώσης συναντήσεις μέσα σε ένα διήμερο κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί). Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας και πριν την έναρξη της επόμενης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα τεστ γνώσεων πολλαπλών απαντήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε ειδική Τελετή Αποφοίτησης, επιβεβαιώνοντας την κατάρτισή τους στα γνωστικά αντικείμενα που παρακολούθησαν.

«Για την Eurolife FFH, είναι ουσιώδης η στήριξη των συνεργατών της, γι’ αυτό και δεσμεύεται να υλοποιεί δράσεις που προάγουν τη συνεχή τους εξέλιξη. Μέσω του Προχωρημένου Προγράμματος Διοίκησης για Διευθυντικά Στελέχη Ασφαλίσεων, συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους, παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες που βελτιώνουν το επαγγελματικό τους αποτύπωμα στην ασφαλιστική αγορά», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.