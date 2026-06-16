Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, June 17
    helleniq-energy:-Και-επίσημα-στη-chevron-το-70%-του-block-10
    Helleniq Energy: Και επίσημα στη Chevron το 70% του Block 10

    HELLENiQ ENERGY: Επίσημη συμφωνία με τη Chevron για το 70% του Block 10

    By Updated: Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την ολοκλήρωση συμφωνίας με τη Chevron για την απόκτηση μεριδίου 70% στην παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής «Block 10», που βρίσκεται ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Chevron αναλαμβάνει τον ρόλο του Εντολοδόχου (Operator), ενώ η Εταιρεία διατηρεί ποσοστό 30%. Το Block 10 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη ερευνητική φάση, με ολοκληρωμένες γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και 2D και 3D σεισμικές καταγραφές.

    Με αυτή τη συνεργασία, η Chevron εντάσσεται στις πέντε παραχωρήσεις για έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενδυναμώνοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές του ελληνικού χαρτοφυλακίου υδρογονανθράκων.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply