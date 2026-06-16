HELLENiQ ENERGY: Επίσημη συμφωνία με τη Chevron για το 70% του Block 10

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την ολοκλήρωση συμφωνίας με τη Chevron για την απόκτηση μεριδίου 70% στην παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής «Block 10», που βρίσκεται ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Chevron αναλαμβάνει τον ρόλο του Εντολοδόχου (Operator), ενώ η Εταιρεία διατηρεί ποσοστό 30%. Το Block 10 βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη ερευνητική φάση, με ολοκληρωμένες γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και 2D και 3D σεισμικές καταγραφές.
Με αυτή τη συνεργασία, η Chevron εντάσσεται στις πέντε παραχωρήσεις για έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενδυναμώνοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές του ελληνικού χαρτοφυλακίου υδρογονανθράκων.