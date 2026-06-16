Το νέο στοίχημα του Χρηματιστηρίου: Οι μετοχές με growth story και τεχνική δυναμική

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει πάψει προ πολλού να είναι μια αγορά που ανεβαίνει μόνο επειδή «διορθώνει» την υποτίμηση του παρελθόντος. Η κίνηση των τελευταίων μηνών δείχνει ότι οι επενδυτές αναζητούν πλέον κάτι πιο συγκεκριμένο: εταιρείες με πραγματική κερδοφορία, καθαρό επιχειρηματικό αφήγημα και τεχνική εικόνα που μπορεί να στηρίξει νέα υψηλά. Σε μια αγορά που έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση, το εύκολο χρήμα έχει φύγει από το τραπέζι. Από εδώ και πέρα, το ταμπλό θα επιβραβεύει κυρίως όσους μπορούν να παραδώσουν ανάπτυξη, ορατότητα και συνέπεια.

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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ξεχωρίζουν οκτώ μετοχές που συνδυάζουν growth story και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον: Cenergy, Optima Bank, ΔΕΗ, Alpha Bank, Titan, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και AKTOR. Άλλες παίζουν την ενεργειακή μετάβαση και τα μεγάλα βιομηχανικά έργα, άλλες την τραπεζική επανατιμολόγηση, άλλες τις υποδομές και τον μετασχηματισμό. Το κοινό τους σημείο είναι ότι δεν στηρίζονται απλώς στο γενικό κλίμα του ΧΑ. Έχουν αφήγημα, αριθμούς και τεχνική δυναμική — δηλαδή τα τρία στοιχεία που σήμερα κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια μετοχή που απλώς ακολουθεί την αγορά και σε μια μετοχή που μπορεί να την οδηγήσει.

Cenergy: το πιο καθαρό βιομηχανικό growth story του ταμπλό

Η Cenergy είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση εταιρείας στο ΧΑ όπου το story δεν χρειάζεται ιδιαίτερο «μακιγιάζ». Τα μεγέθη μιλούν από μόνα τους. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ο όμιλος εμφάνισε έσοδα 511 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, adjusted EBITDA 100,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 33%, και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 74 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 81% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το σημαντικότερο, όμως, είναι το ανεκτέλεστο: περίπου 3,3 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2026, το οποίο δίνει ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Το growth story της Cenergy στηρίζεται σε δύο μεγάλους παγκόσμιους άξονες: την ηλεκτροδότηση των οικονομιών και την ανάγκη αναβάθμισης των ενεργειακών δικτύων. Καλώδια υψηλής τάσης, υπεράκτιες διασυνδέσεις, έργα ΑΠΕ, ενεργειακή ασφάλεια, δίκτυα μεταφοράς και βιομηχανικά projects δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση δεν είναι συγκυριακή. Είναι δομική. Αυτό ακριβώς αποτιμά πλέον η αγορά.

Η τεχνική εικόνα, ωστόσο, θέλει προσοχή. Η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στα 24,46 ευρώ, με εύρος 52 εβδομάδων από 8,86 έως 28,20 ευρώ. Δηλαδή έχει ήδη γράψει εντυπωσιακή άνοδο, πάνω από 160% σε ετήσια βάση, και δεν βρίσκεται πια σε ζώνη αδιαφορίας.

Τεχνικά, όσο η μετοχή κρατά την περιοχή των 23–24 ευρώ, η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει θετική. Η επιστροφή προς τα 28 ευρώ θα άνοιγε ξανά συζήτηση για νέα υψηλά. Αντίθετα, καθαρή απώλεια της ζώνης των 23 ευρώ θα έδειχνε ότι η αγορά αρχίζει να κατοχυρώνει σοβαρότερα κέρδη. Η Cenergy παραμένει κορυφαίο growth story, αλλά δεν είναι πλέον «φθηνή ιστορία». Είναι μετοχή που πρέπει να αγοράζεται με πειθαρχία.

Optima Bank: η μικρή τράπεζα που μεγαλώνει σαν growth εταιρεία

Η Optima Bank έχει διαφορετικό προφίλ από τις συστημικές τράπεζες. Δεν είναι τόσο ιστορία εξυγίανσης όσο ιστορία επιθετικής ανάπτυξης. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 47,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 25%. Ταυτόχρονα, εμφάνισε ισχυρή αύξηση δανείων και καταθέσεων, με τα δάνεια να αυξάνονται περίπου 38% ετησίως και τις καταθέσεις περίπου 34%.

Το story εδώ είναι καθαρό: μια μικρότερη τράπεζα κερδίζει μερίδια σε μια αγορά όπου οι μεγάλες τράπεζες έχουν γίνει πιο πειθαρχημένες, πιο επιλεκτικές και σε αρκετές περιπτώσεις πιο αργές. Η Optima μπορεί να εμφανίζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης ακριβώς επειδή ξεκινά από μικρότερη βάση. Αυτό είναι πλεονέκτημα, αλλά και ρίσκο. Όσο μεγαλώνει, η αγορά θα ζητά να αποδείξει ότι μπορεί να κρατήσει ποιότητα ενεργητικού, περιθώρια και κεφαλαιακή απόδοση.

Στο ταμπλό, η μετοχή κινείται γύρω από τα 10,46 ευρώ, με εύρος 52 εβδομάδων 6,17–10,95 ευρώ. Έχει δηλαδή πλησιάσει αρκετά το υψηλό έτους και η άνοδος έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος της θετικής ιστορίας.

Τεχνικά, η περιοχή των 10,80–10,95 ευρώ είναι το προφανές όριο που πρέπει να διασπαστεί για να μιλήσουμε για νέο ανοδικό σκέλος. Όσο η μετοχή κρατά πάνω από τα 10 ευρώ, η εικόνα παραμένει ελεγχόμενα θετική. Αν χαθεί αυτή η ζώνη, μπορεί να δούμε πιο ουσιαστική διόρθωση προς χαμηλότερες στηρίξεις. Το story είναι πολύ καλό, αλλά η μετοχή δεν συγχωρεί κακά νέα, επειδή η αποτίμηση έχει ήδη ανεβάσει τον πήχη.

ΔΕΗ: από εταιρεία κοινής ωφέλειας σε ενεργειακό και ψηφιακό όμιλο

Η ΔΕΗ δεν είναι πια η παλιά αμυντική μετοχή κοινής ωφέλειας. Είναι ένας όμιλος που επιχειρεί να μετατραπεί σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη, με ισχυρή παρουσία σε ΑΠΕ, δίκτυα, αποθήκευση, ευέλικτη παραγωγή και πλέον και τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε adjusted EBITDA περίπου 0,7 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία της έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Το growth story της ΔΕΗ στηρίζεται στη μεγάλη επενδυτική μετάβαση. Η εταιρεία δεν πουλά μόνο ρεύμα. Χτίζει χαρτοφυλάκιο παραγωγής, αγοράζει και αναπτύσσει ΑΠΕ, επενδύει σε δίκτυα, κοιτάζει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιχειρεί να μεταφέρει μέρος της αξίας της ενεργειακής μετάβασης στον ισολογισμό της. Αυτό εξηγεί γιατί η αγορά της δίνει πλέον υψηλότερη αποτίμηση από ό,τι στο παρελθόν.

Η τεχνική εικόνα είναι ισχυρή, αλλά και απαιτητική. Η μετοχή βρίσκεται κοντά στα 22,84 ευρώ, με ημερήσιο εύρος 22,70–23,20 ευρώ και 52 εβδομάδες από 12,94 έως 23,36 ευρώ. Δηλαδή βρίσκεται σχεδόν πάνω στα υψηλά της.

Τεχνικά, όσο η ΔΕΗ μένει πάνω από τα 22 ευρώ, η τάση παραμένει ανοδική. Η καθαρή υπέρβαση των 23,36 ευρώ θα ήταν νέο σήμα ισχύος. Όμως εδώ υπάρχει μια καθαρή προειδοποίηση: όταν μια μετοχή βρίσκεται τόσο κοντά στα υψηλά της, κάθε κακή είδηση για επιτόκια, ενέργεια, ρυθμιστικό πλαίσιο ή κεφαλαιακές ανάγκες μπορεί να προκαλέσει γρήγορη κατοχύρωση κερδών. Η ΔΕΗ έχει story, αλλά έχει και ανεβασμένες προσδοκίες.

Alpha Bank: το rerating story των συστημικών τραπεζών

Η Alpha Bank είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα από τις συστημικές τράπεζες από πλευράς rerating. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 εμφάνισε normalized profit after tax 221 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα κινήθηκαν ανοδικά και η τράπεζα συνέχισε να δείχνει εμπορική δυναμική στην Ελλάδα.

Το story της Alpha δεν είναι τόσο «εκρηκτικό» όσο της Optima. Είναι περισσότερο ιστορία αποτίμησης, ποιότητας κεφαλαίων, συνεργασίας με τη UniCredit, αύξησης προμηθειών, πιστωτικής επέκτασης και βελτίωσης της εικόνας που έχει η αγορά για την τράπεζα. Με απλά λόγια, η Alpha παίζει το σενάριο ότι μπορεί να κλείσει μέρος του discount έναντι των πιο ακριβών τραπεζικών τίτλων.

Στο ταμπλό, η μετοχή βρίσκεται γύρω από τα 4,231 ευρώ, με εύρος 52 εβδομάδων 2,65–4,489 ευρώ. Στις 15 Ιουνίου είχε γράψει ισχυρή άνοδο, με σημαντικό όγκο συναλλαγών, κάτι που δείχνει ότι η αγορά επανατιμολογεί επιθετικά τον τίτλο.

Τεχνικά, η Alpha έχει από τις πιο καθαρές ανοδικές εικόνες στον τραπεζικό κλάδο. Τα moving averages δείχνουν ισχυρή αγοραστική τάση, με την τεχνική εικόνα να χαρακτηρίζεται ως Strong Buy σε ημερήσια βάση.

Η κρίσιμη ζώνη είναι τα 4,45–4,50 ευρώ. Αν διασπαστεί καθαρά, το story αποκτά νέα δυναμική. Αντίθετα, απώλεια της περιοχής των 4,00 ευρώ θα έδειχνε ότι το πρόσφατο τραπεζικό ράλι χρειάζεται ανάσα. Από τις συστημικές, η Alpha έχει ίσως τον καλύτερο συνδυασμό momentum και περιθωρίου περαιτέρω αναβάθμισης εικόνας.

Titan: βιομηχανική ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό

Ο Titan είναι πιο ήσυχη ιστορία από τη Cenergy, αλλά εξίσου σοβαρή. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε πωλήσεις 636 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση, EBITDA 138 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 64 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% σε συγκρίσιμη βάση.

Το story του Titan στηρίζεται σε τρία στοιχεία. Πρώτον, στην ισχυρή παρουσία στις ΗΠΑ, όπου οι υποδομές και οι κατασκευές παραμένουν σημαντικός μοχλός ζήτησης. Δεύτερον, στη βελτίωση περιθωρίων, καθώς η εταιρεία δείχνει ότι μπορεί να περνά κόστη και να κρατά κερδοφορία. Τρίτον, στις εξαγορές και στη γεωγραφική διαφοροποίηση, που μειώνουν την εξάρτηση από μία μόνο αγορά.

Τεχνικά, η μετοχή βρίσκεται γύρω από τα 53,70 ευρώ, με 52 εβδομάδες από 33,80 έως 58,90 ευρώ. Έχει ανακάμψει δυναμικά, αλλά ακόμη δεν έχει διασπάσει το προηγούμενο υψηλό της.

Η τεχνική εικόνα του Titan είναι θετική αλλά όχι υπερβολικά θερμή. Ο τίτλος κινείται πάνω από τα πρόσφατα χαμηλότερα επίπεδα και δείχνει διάθεση επαναπροσέγγισης των υψηλών. Η περιοχή των 58–59 ευρώ είναι το βασικό τεστ. Αν περάσει με όγκο, μπορεί να ανοίξει νέο ανοδικό σκέλος. Αν αποτύχει εκεί, είναι πιθανό να δούμε συσσώρευση. Ο Titan είναι μετοχή ποιότητας, όχι γρήγορο trading χαρτί.

Eurobank: λιγότερο θεαματική, αλλά με βαθύτερο τραπεζικό story

Η Eurobank δεν έχει το «νεύρο» της Optima ούτε το rerating profile της Alpha. Έχει όμως κάτι διαφορετικό: ευρύτερη γεωγραφική βάση, ισχυρό wealth management, ασφαλιστικές δραστηριότητες και διεθνή κερδοφορία. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε adjusted net profit 351 εκατ. ευρώ, με στήριξη από τη δανειακή δραστηριότητα και τις προμήθειες wealth management.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση, στα 203 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω lending, wealth management και ασφαλιστικών εσόδων. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων οι τράπεζες που θα προστατεύσουν την κερδοφορία τους είναι όσες έχουν περισσότερες πηγές εσόδων πέρα από το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο.

Στο ταμπλό, η Eurobank κινείται γύρω από τα 4,212 ευρώ, με 52 εβδομάδες από 2,627 έως 4,392 ευρώ. Βρίσκεται κοντά στα υψηλά της και έχει ήδη αποτυπώσει μεγάλο μέρος της θετικής τραπεζικής ιστορίας.

Τεχνικά, η περιοχή των 4,35–4,40 ευρώ είναι το κρίσιμο όριο. Καθαρή διάσπαση θα έδειχνε συνέχεια της ανοδικής τάσης. Αντίθετα, υποχώρηση κάτω από τα 4 ευρώ θα ήταν η πρώτη ένδειξη κόπωσης. Η Eurobank είναι πιο ώριμη επιλογή. Δεν είναι απαραίτητα η μετοχή με το μεγαλύτερο upside, αλλά είναι από τις πιο στιβαρές τραπεζικές ιστορίες του ΧΑ.

Εθνική Τράπεζα: η ποιοτική τραπεζική επιλογή

Η Εθνική Τράπεζα είναι η πιο «καθαρή» ποιοτική περίπτωση στις συστημικές. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους 344 εκατ. ευρώ πριν από έκτακτα, RoTE 15,3%, αύξηση performing loans 12% σε ετήσια βάση και δείκτη NPE 2,4%, με υψηλή κάλυψη.

Το story της Εθνικής δεν είναι ότι θα εκπλήξει με ξαφνική εκρηκτική ανάπτυξη. Είναι ότι παραμένει μια τράπεζα με ισχυρό ισολογισμό, υψηλή ποιότητα ενεργητικού, ισχυρή ρευστότητα και δυνατότητα διανομών. Σε μια αγορά που ξαναβλέπει τις ελληνικές τράπεζες ως κανονικές ευρωπαϊκές τράπεζες, η Εθνική παίζει τον ρόλο του premium τίτλου.

Στο ταμπλό, η μετοχή κινείται γύρω από τα 15,30 ευρώ, με εύρος 52 εβδομάδων 10,425–16,005 ευρώ. Δηλαδή βρίσκεται κοντά στο υψηλό της χρονιάς, αλλά όχι σε απόλυτη υπερβολή σε σχέση με την ποιότητα των μεγεθών της.

Τεχνικά, η ζώνη των 16 ευρώ είναι το μεγάλο όριο. Αν διασπαστεί, η αγορά θα μιλήσει για νέο επίπεδο αποτίμησης. Αν η μετοχή χάσει τα 15 ευρώ, πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνο για συσσώρευση. Η Εθνική είναι λιγότερο επιθετική από Alpha και Optima, αλλά περισσότερο αμυντική σε πιθανή μεταβλητότητα του κλάδου.

AKTOR: το ριψοκίνδυνο story υποδομών και μετασχηματισμού

Ο AKTOR είναι η πιο ιδιαίτερη περίπτωση της λίστας. Δεν είναι τραπεζικό story, δεν είναι καθαρή βιομηχανία, δεν είναι αμυντική μετοχή. Είναι story μετασχηματισμού, έργων, υποδομών, παραχωρήσεων, real estate, ενέργειας και facility management. Το 2025 ήταν κομβικό έτος, με τα έσοδα να αυξάνονται από 1,255 δισ. ευρώ σε 1,395 δισ. ευρώ, ενώ το pro forma adjusted EBITDA αυξήθηκε στα 207 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ το 2024, δηλαδή άνοδος 137%.

Το story είναι μεγάλο, αλλά όχι απλό. Ο όμιλος προσπαθεί να χτίσει ένα πολυκλαδικό σχήμα γύρω από κατασκευές, ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, ενέργεια, ακίνητα και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αν η εκτέλεση βγει, η μετοχή μπορεί να δικαιολογήσει υψηλότερη αποτίμηση. Αν όμως υπάρξουν καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, πίεση στα έργα ή απογοήτευση στα cash flows, η αγορά θα τιμωρήσει γρήγορα τον τίτλο.

Στο ταμπλό, η μετοχή κινείται γύρω από τα 9,79 ευρώ, με ημερήσιο εύρος 9,75–9,90 ευρώ και 52 εβδομάδες από 5,05 έως 11,70 ευρώ. Έχει ήδη δώσει ισχυρή ετήσια απόδοση, αλλά απέχει αρκετά από το υψηλό της.

Τεχνικά, ο AKTOR χρειάζεται επαναφορά πάνω από τα 10 ευρώ για να ξαναμπεί καθαρά σε ανοδικό mode. Η ζώνη 10,50–11 ευρώ θα είναι το επόμενο τεστ. Όσο μένει κάτω από αυτά τα επίπεδα, η αγορά δείχνει ότι θέλει περισσότερες αποδείξεις. Από την άλλη, όσο κρατά πάνω από τα 9,50 ευρώ, το σενάριο συσσώρευσης παραμένει ζωντανό. Είναι η πιο ριψοκίνδυνη επιλογή της λίστας, αλλά και αυτή με το πιο έντονο στοιχείο αναδιάρθρωσης.

Το συμπέρασμα

Αν χωρίσουμε τις οκτώ μετοχές σε κατηγορίες, η εικόνα γίνεται καθαρότερη.

Η Cenergy είναι το πιο δυνατό καθαρό growth story, αλλά και από τις πιο απαιτητικά αποτιμημένες μετά το μεγάλο ράλι. Η Optima Bank είναι η πιο επιθετική τραπεζική ιστορία ανάπτυξης, με υψηλό RoTE και ταχεία μεγέθυνση. Η ΔΕΗ είναι το μεγάλο ενεργειακό transformation story του ΧΑ, με ισχυρή κερδοφορία αλλά και αυξημένες προσδοκίες.

Η Alpha Bank είναι το πιο ενδιαφέρον τραπεζικό rerating trade. Η Eurobank και η Εθνική είναι πιο ώριμες, πιο στιβαρές και λιγότερο εκρηκτικές επιλογές, με ισχυρή ποιότητα κερδών. Ο Titan είναι βιομηχανική μετοχή ποιότητας με διεθνή έκθεση, ενώ ο AKTOR είναι το πιο ριψοκίνδυνο αλλά και πιο μετασχηματιστικό bet.

Η τελική ιεράρχηση, αν βάλουμε μαζί growth story και τεχνική εικόνα, θα ήταν:

Cenergy, Optima Bank, ΔΕΗ, Alpha Bank, Titan, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, AKTOR.

Το βασικό συμπέρασμα είναι απλό: το ΧΑ έχει ακόμα μετοχές με πραγματική ιστορία πίσω από την άνοδο. Όμως οι εύκολες αποτιμήσεις έχουν τελειώσει. Από εδώ και πέρα, η αγορά θα πληρώνει μόνο όσους συνεχίσουν να παραδίδουν κέρδη, guidance και καθαρή εκτέλεση. Οι υπόλοιποι θα μείνουν με το αφήγημα στο χέρι.

Ι.Α.Φ