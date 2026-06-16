Minoan Lines: Εκπτώσεις έως 40% σε επιλεγμένα ημερήσια δρομολόγια

Η MINOAN LINES ανακοίνωσε ειδικές προσφορές για το καλοκαίρι, προσφέροντας εκπτώσεις σε επιλεγμένα ημερήσια δρομολόγια προς Κρήτη και Μήλο, οι οποίες ισχύουν για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων μέχρι τις 25 Ιουνίου.

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Συγκεκριμένα, οι επιβάτες μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 30% στην οικονομική θέση για απλή μετάβαση, καθώς και έκπτωση 40% στο εισιτήριο επιστροφής σε επιλεγμένες διαδρομές.

Στο πλαίσιο της προσφοράς «Daytrip Offer», οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Πειραιάς – Ηράκλειο ή Ηράκλειο – Πειραιάς: απλή μετάβαση από 31 ευρώ και μετ’ επιστροφής από 62 ευρώ.

Πειραιάς – Μήλος ή Μήλος – Πειραιάς: απλή μετάβαση από 41 ευρώ και μετ’ επιστροφής από 70 ευρώ.

Ηράκλειο – Μήλος ή Μήλος – Ηράκλειο: απλή μετάβαση από 41 ευρώ και μετ’ επιστροφής από 70 ευρώ.

Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει εκπτώσεις για ορισμένες κατηγορίες επιβατών, προσφέροντας έως 50% σε φοιτητές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, 20% σε ανέργους και 25% σε επιβάτες άνω των 60 ετών.

Τα πλοία Festos Palace και Knossos Palace εξυπηρετούν τα δρομολόγια της εταιρείας, προσφέροντας κοινόχρηστους χώρους, σαλόνια, VIP καθίσματα, εστιατόρια, bars και καμπίνες διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων επιλογών για ταξιδιώτες με κατοικίδια.

Στους χώρους εστίασης των πλοίων διατίθενται μεσογειακά και κρητικά πιάτα, καθώς και γρήγορες επιλογές φαγητού, όπως πίτσα, σουβλάκι και hot dog. Παράλληλα, λειτουργούν καταστήματα με είδη δώρων, βιβλία, ρούχα, αξεσουάρ ταξιδιού, καλλυντικά και αρώματα.

Η MINOAN LINES δραστηριοποιείται στην ελληνική ακτοπλοΐα εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, εξυπηρετώντας δρομολόγια μεταξύ Πειραιά, Κρήτης και Κυκλάδων.