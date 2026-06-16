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    posokanei:-Παρουσιάζεται-την-Τετάρτη-η-νέα-πλατφόρμα-για-τους-καταναλωτές
    PosoKanei: Παρουσιάζεται την Τετάρτη η νέα πλατφόρμα για τους καταναλωτές

    PosoKanei: Παρουσιάζεται την Τετάρτη η νέα πλατφόρμα για τους καταναλωτές

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσιάζεται στις 11.00 το πρωί της Τετάρτης η νέα εφαρμογή «PosoKanei».

    Η νέα εφαρμογή αντικαθιστά και αναβαθμίζει το e-katanalotis, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργαλείο σύγκρισης τιμών και αγοραστικών επιλογών για τους πολίτες.

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    Ραχοκοκαλιά της νέας πλατφόρμας θα είναι περίπου 10.000 κορυφαίοι κωδικοί προϊόντων, τόσο επώνυμων όσο και ιδιωτικής ετικέτας που διακινούνται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

    Το νέο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα παρέχει στους καταναλωτές πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης.

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