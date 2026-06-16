Premia: Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του ομολόγου των 100 εκατ. είναι η 19η Ιουνίου

Η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία»), συνεχίζοντας την ανακοίνωσή της από 11 Ιουνίου 2026 σχετικά με την πρόωρη εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €100.000.000, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, όπως τροποποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2026 (το «ΚΟΔ» και το «Πρόγραμμα ΚΟΔ», αντίστοιχα), ανακοινώνει ότι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 100.000 ομολογιών του ΚΟΔ (οι «Ομολογίες») στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, είναι η Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

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Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων πληρωμής είναι η Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026.

Κατά την ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης, Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν:

(i) το συνολικό ποσό του κεφαλαίου/ονομαστική αξία που προεξοφλείται, ήτοι, ποσό 1.000 ευρώ ανά Ομολογία,

(ii) το ποσό των οφειλόμενων τόκων μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, συνολικού ύψους 11,5888888889 ευρώ ανά Ομολογία, υπολογισμένο σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, ήτοι, συνολικά 1.158.888,88889 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών, και

(iii) πρόσθετο ποσό ίσο με τους επιπλέον τόκους που θα ήταν πληρωτέοι αν η πρόωρη εξόφληση γινόταν κατά την λήξη της 9ης ημερομηνίας εκτοκισμού, ήτοι, ποσό 2,5666666667 ευρώ ανά Ομολογία και συνολικά 256.666,66667 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών.

Ως εκ τούτου, για κάθε Ομολογία που θα εξοφληθεί, οι δικαιούχοι (οι «Ομολογιούχοι») θα λάβουν συνολικά ποσό 1.014,1555555556 ευρώ.

Η πληρωμή των οφειλόμενων ποσών στους Ομολογιούχους θα γίνει μέσω της «Euronext Securities Athens Α.Ε.» την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Συμμετέχοντές τους να αποδέχονται για λογαριασμό τους την καταβολή ποσών.

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις πληρωμής

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό την εποπτεία της Euronext Securities Athens σύμφωνα με τη νομοθεσία,

β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς,

η καταβολή θα γίνει i) μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης τους) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, η οποία θα συστήνεται από την Euronext Securities Athens. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη σύσταση (όπως δικαιώματα και τέλη του ΤΠΔ) θα βαρύνουν τους δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα είσπραξης των οφειλόμενων τόκων παραγράφεται μετά πέντε χρόνια από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση (δηλαδή για τα ανωτέρω ποσά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2031). Μετά την παραγραφή, τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά θα περιέλθουν οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.