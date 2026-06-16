Reuters: Η Binance οδεύει προς απώλεια της άδειάς της στην ΕΕ – Θα απορριφθεί το αίτημά της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, πρόκειται να χάσει την άδεια να προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς η αίτησή της για άδεια πρόκειται να απορριφθεί, δήλωσαν στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ, που ονομάζονται MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν προθεσμία μέχρι τα τέλη Ιουνίου για να λάβουν άδεια που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να λειτουργούν σε ολόκληρη την Ένωση.

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Προς απόρριψη της αίτησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας

Η αίτηση της Binance, η οποία υποβλήθηκε στην ρυθμιστική αρχή της αγοράς της Ελλάδας, πρόκειται να απορριφθεί, ανέφεραν οι πηγές.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρνήθηκε να σχολιάσει την αίτηση άδειας της Binance, επικαλούμενος τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Χωρίς άδεια, η Binance δεν θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει να λειτουργεί στην ΕΕ από τις αρχές Ιουλίου.

Ο εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι επιδιώκει την έκδοση άδειας MiCA και έχει συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις ρυθμιστικές αρχές τους τελευταίους 18 μήνες, μεταξύ άλλων μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας.

Η Binance πιστεύει ότι έχει εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις για να λάβει άδεια MiCA, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι κατάλαβε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ολοκληρώσει την εξέταση της αίτησης και ότι θεωρήθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις της MiCA.

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει δώσει καμία επίσημη ένδειξη για το αντίθετο», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Reuters.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι το προφίλ εργατικού δυναμικού και ασφάλειας της Ελλάδας της έδινε το πλεονέκτημα έναντι των μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών κέντρων για την έδρα της στην Ευρώπη.

Ο Τενγκ, πρώην ρυθμιστής στη Σιγκαπούρη και το Άμπου Ντάμπι, δήλωσε τότε ότι θα άφηνε στην ΕΕ να καθορίσει εάν η Binance θα λάβει την άδειά της μέχρι την προθεσμία του Ιουλίου.

- Reuters