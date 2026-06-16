Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, June 16
    safran-και-theon-προχωρούν-στη-δημιουργία-κοινοπραξίας-για-ηλεκτρο-οπτικά-συστήματα-drones
    Safran και THEON προχωρούν στη δημιουργία κοινοπραξίας για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα drones

    Safran και THEON προχωρούν στη δημιουργία κοινοπραξίας για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα drones

    By Επιχειρήσεις No Comments2 Mins Read

    Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέας γενιάς οπτρονικών λύσεων για drones, αξιοποιώντας τη συμπληρωματική τεχνογνωσία των δύο ομίλων στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών τεχνολογιών.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Τη δημιουργία κοινοπραξίας με αντικείμενο την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση ηλεκτρο-οπτικών και υπέρυθρων συστημάτων για μη επανδρωμένα αεροχήματα ανακοίνωσαν η Safran Electronics & Defense και η THEON International, με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας στο περιθώριο της διεθνούς αμυντικής έκθεσης Eurosatory.

    Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέας γενιάς οπτρονικών λύσεων για drones, αξιοποιώντας τη συμπληρωματική τεχνογνωσία των δύο ομίλων στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών τεχνολογιών.

    Η κοινοπραξία θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη μικρού μεγέθους σταθεροποιημένων συστημάτων ανάρτησης (gimbal) βάρους μικρότερου των 8 κιλών, τα οποία προορίζονται να καλύψουν αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες στους τομείς της επιτήρησης, της αναγνώρισης και της στοχοποίησης, τόσο για στρατιωτικές όσο και για εφαρμογές ασφάλειας.

    Η Safran Electronics & Defense θα συνεισφέρει την εμπειρία της στα συστήματα Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ISR) και στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, ενώ η THEON θα συμμετάσχει με την τεχνογνωσία της στους προηγμένους αισθητήρες και στις τεχνολογίες νυχτερινής όρασης και ηλεκτρο-οπτικών εφαρμογών.

    Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος των δύο εταιρειών είναι η ανάπτυξη ευέλικτων λύσεων που θα μπορούν να ενσωματώνονται σε διαφορετικές πλατφόρμες μη επανδρωμένων συστημάτων, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες μαζικής παραγωγής και ευρείας επιχειρησιακής αξιοποίησης.

    Ο επικεφαλής του τομέα Άμυνας της Safran Electronics & Defense, Alexandre Ziegler, δήλωσε ότι η συνεργασία με τη THEON ενισχύει τη θέση της εταιρείας στα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα και συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων ISR, σημειώνοντας παράλληλα ότι η πρωτοβουλία ενισχύει την ευρωπαϊκή τεχνολογική αυτονομία σε έναν κρίσιμο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

    Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τη Safran αφορά έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς αμυντικής αγοράς και δημιουργεί προοπτικές αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των δύο ομίλων.

    Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης για προηγμένα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μη επανδρωμένες πλατφόρμες, έναν τομέα που καταγράφει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη διεθνώς λόγω των αυξημένων αναγκών επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και επιχειρησιακής υποστήριξης.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.