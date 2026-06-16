Space Hellas: Συνένωση των Διευθύνσεων Marketing και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Η Space Hellas ανακοινώνει την συνένωση της Διεύθυνσης Marketing με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, δημιουργώντας μια ενιαία οργανωτική δομή που ενισχύει τον συντονισμό και την αποδοτικότητα της εμπορικής της δραστηριότητας.

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Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στον γενικό στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας και στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς, στη στενότερη σύνδεση των ενεργειών marketing με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης προς τους πελάτες.

Στο πλαίσιο της νέας δομής, ο κ. Χάρης Κορακάκης αναλαμβάνει το αξίωμα του Διευθυντή Marketing, ενισχύοντας τη θέση του στην εταιρεία.

Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έχει κατέχει θέσεις ευθύνης ως Senior Account Executive και Business Development Manager, υποστηρίζοντας μεγάλους οργανισμούς στη διαδικασία του επιχειρησιακού και τεχνολογικού τους μετασχηματισμού. Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει τη διαχείριση στρατηγικών πελατών, τη συνεργασία με διεθνείς ομάδες, την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και την υλοποίηση λύσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα των πελατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε: «Η συνένωση των Διευθύνσεων Marketing και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων αποτελεί μία σημαντική οργανωτική εξέλιξη που ενισχύει τον συντονισμό των εμπορικών μας δραστηριοτήτων και τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, η ανάληψη της νέας θέσης από τον κ. Χάρη Κορακάκη επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους για την περαιτέρω ανάπτυξη της Space Hellas». Με αυτή τη νέα δομή, η Space Hellas στοχεύει σε μεγαλύτερη ευελιξία, βελτιωμένο συντονισμό και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, εστιάζοντας στην καινοτομία και τη δημιουργία αξίας.