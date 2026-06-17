Έγκριση για την επέκταση του εργοστασίου της VITAFREE

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δώσει την έγκρισή της για την υπαγωγή της VITAFREE Ελληνική Μπισκοτοποιία Α.Ε. σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής μπισκότων και την προσθήκη γραμμής παραγωγής μαρμελάδας στις εγκαταστάσεις της στους Ταξιάρχες Φαρκαδόνας, στα Τρίκαλα.

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Η απόφαση περιλαμβάνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι απαιτούν τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, την προστασία του εδάφους και των υδάτων, καθώς και την εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου, της σκόνης και των οσμών. Επιπλέον, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί κανόνες πυρασφάλειας, να εκπαιδεύει το προσωπικό της και να διασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων.

Η επιχείρηση οφείλει επίσης να είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο. Η έγκριση αυτή ανοίγει το δρόμο για την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της μονάδας.

Η VITAFREE ανήκει στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο με τη Βιολάντα. Και οι δύο εταιρείες είναι μέρος της οικογένειας Τζιωρτζιώτη και δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και των αρτοσκευασμάτων.

Η Βιολάντα είναι η κύρια και παλαιότερη εταιρεία, ενώ η VITAFREE ιδρύθηκε με σκοπό την παραγωγή και διάθεση προϊόντων όπως μπισκότα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα υψηλής πρωτεΐνης.