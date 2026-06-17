Έρχονται προσφορές για τη mega ΣΔΙΤ 765 εκατ. των νέων Φυλακών Ασπροπύργου – «Πράσινο» από ΥΠΕΝ

Ποιο είναι το μεγάλο project. Ποια σχήματα διεκδικούν τη ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών και αξίας 765 εκατ. ευρώ. Τα οφέλη του έργου.

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Προ των πυλών είναι η τελική φάση, δηλαδή το στάδιο υποβολής προσφορών, του διαγωνισμού για το project της ανέγερσης και λειτουργίας ενός σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αξίας 617,18 εκατ. ευρώ (άρα κοντά στα 765 εκατ. με ΦΠΑ), με τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης να εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 30 έτη. Το έργο που εδώ και μήνες συνέχιζε να μαζεύει περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, πλέον έχει λάβει και την πλέον κομβική, αυτή από το ΥΠΕΝ.

Μόλις τις προηγούμενες ημέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποφάσισε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.) και των συνοδών έργων αυτού, στον Δήμο Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι το έργο «Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού», με φορέα υλοποίησης το υπ. Προστασίας του Πολίτη και διενεργούσα αρχή του διαγωνισμού τη μονάδα PPF (Υπερταμείο).

Για το έργο είχαν δείξει ενδιαφέρον οι ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος (πλέον Metlen – ΜΕΤΚΑ). Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τον τοπικό Δήμο κ.α., περιβαλλοντικά ζητήματα κ.λπ., ωστόσο, φαίνεται ότι σταδιακά ξεπεράστηκαν και ο διαγωνισμός ωριμάζει και αναμένεται η ολοκλήρωση του β’ σταδίου του διαγωνισμού (ανταγωνιστικός διάλογος και υποβολή δεσμευτικών προσφορών). Κατά πληροφορίες, η υποβολή προσφορών αναμένεται εντός του καλοκαιριού.

Όπως έχει αναφερθεί, η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη ενός εκ των βασικών στόχων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά στην αναμόρφωση της Σωφρονιστικής Πολιτικής. Η συμβολή του έργου στην εθνική οικονομία θα είναι επίσης σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ενώ θα απελευθερωθεί χώρος στον Δήμο Κορυδαλλού για αστικές αναπλάσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Πως θα είναι οι εγκαταστάσεις

Η έκταση υλοποίησης (στο δημόσιο ακίνητο «Πρώην Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας», εντός του Δήμου Ασπροπύργου) του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.) και της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) έχει εμβαδόν 103.022,28 τ.μ.. Εκ των οποίων, βάσει της ΜΠΕ που είχε τεθεί προ μηνών σε διαβούλευση, η Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) θα κατασκευαστεί εντός των 10.048,08 τ.μ. και το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (Δ.Σ.Σ.Α.) εντός των 92.974,20 τ.μ.. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδός πρόσβασης, η οποία καταλαμβάνει έκταση 3.511,07 τ.μ., περιμετρική επιχειρησιακή οδός πλάτους 10 μ. και συνολικού μήκους περίπου 1.682,5 μ. και υφιστάμενη δευτερεύουσα όδευση διαφυγής στην νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου μήκους 929,31 μ.. Τέλος, περιλαμβάνεται η διευθέτηση του μικρού υδατορέματος, το μελετώμενο τμήμα του οποίου έχει συνολικό μήκος περί τα 122 μ..

Στο Έργο εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί, όπως αυτοί καθορίστηκαν στο προαναφερόμενο π.δ. (ΦΕΚ 885/Δ’/2025) δυνάμει του οποίου εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο: α. Συντελεστής Δόμησης 0,60, β. Συντελεστής Κάλυψης 35%, γ. Συντελεστής Όγκου: κατά Ν.Ο.Κ., δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (Κτίρια): 9,0 μ., ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (Υποδομές ασφάλειας, παρατήρησης και ελέγχου): 14,0 μ..

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Μελέτη του Έργου, το συνολικό εμβαδό κάλυψης ανέρχεται σε περίπου 31.247,11 m2 και το συνολικό εμβαδό δόμησης ανέρχεται περίπου σε 55.792,74 m2.

Ειδικότερα, εντός του γηπέδου θα κατασκευαστούν οι ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις:

Σωφρονιστικό Συγκρότημα για την μετεγκατάσταση των 4 Κέντρων Κράτησης των Φυλακών Κορυδαλλού, δηλ.: – Σ.Κ.1-1 / ΑΝΔΡΩΝ, – Σ.Κ.1-2 / ΑΝΔΡΩΝ, – Σ.Κ.2/ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ, με ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, – Σ.Κ.3/ Ε.Κ.Υ.Κ. (ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ) – Σ.Κ.4/ Ψ.Κ. (ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ).

Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.), η οποία περιλαμβάνει μόνο το Κτίριο Μεταγωγών.

Στο κτιριακό συγκρότημα πέραν των Πτερύγων Κράτησης των Καταστημάτων Κράτησης Κ1-1, Κ1-2, Κ2, Κ3 και Κ4, εντάσσονται και κτίρια ειδικών χρήσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δ.Σ.Σ.Α. και του κτιρίου της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. όπως είναι: τα κτίρια Διοικήσεων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων (Κ1 (Κ1-1 & Κ1-2), Κ2, Κ3, Κ4), Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι. Κ1 (Κ1-1 & Κ1-2) & Ε.Π.Ι. Κ2), κτίρια Εκπαιδευτικών Δομών/Βιβλιοθήκης (Κ1-1) και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ1-11), κτίριο Εκπαιδευτικών Δομών/Βιβλιοθήκης, Βρεφονηπιακού Σταθμού/Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ2), Δικαστικό Μέγαρο, Τ.Ε.Φ.Κ. (Φρουραρχείο) & κτίριο Κεντρικής Πύλης (Θυρωρείο), κτίρια Μονάδων Διαχωρισμού και Επανένταξης (κτίρια Πειθαρχικών Θαλάμων Κ1 (Κ1-1 & Κ1-2) και Κ2), Υποσταθμός ΔΕΗ, Κέντρο Ενέργειας, Πυροσβεστικό Συγκρότημα, υπαίθριοι χώροι Στάθμευσης οχημάτων, χώρος Συγκέντρωσης Αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Μελέτη του Έργου, ο αριθμός των κρατουμένων ανέρχεται σε περίπου 2.016 άτομα (1.926 στο Δ.Σ.Σ.Α. και 90 στο ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.) και ο αριθμός των εργαζομένων (σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως εκάστοτε ισχύουν) σε περίπου 1.044 άτομα.

Το Έργο προβλέπει την κατασκευή είκοσι επτά (27) υπόγειων θέσεων στάθμευσης οχημάτων και δέκα (10) θέσεων στάθμευσης μοτοσυκλετών στο κτίριο της ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α. Επιπλέον, προβλέπεται η διαμόρφωση κατ’ ελάχιστον είκοσι εννέα (29) υπαίθριων θέσεων στάθμευσης, με δυνατότητα αύξησής τους έως και πενήντα μίας (51) θέσεις, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις λειτουργικές ανάγκες του Έργου.

Οδικό δίκτυο πρόσβασης

Όπως αναφέρεται, η πρόσβαση στο γήπεδο από την Αθήνα γίνεται μέσω της Αττικής Οδού, είτε μέσω του κόμβου Κ2: Μαγούλα και στην συνέχεια με πορεία επί της Λεωφόρου Ειρήνης (ΝΑΤΟ) προς Ασπρόπυργο για 2,5km και εν συνεχεία μέσω της Λεωφόρου Ζωοδόχου Πηγής είτε μέσω του κόμβου Κ4: Ασπρόπυργος και του παράδρομου του αυτοκινητόδρομου για 6,5km και στη συνέχεια μέσω της Λεωφόρου Ζωοδόχου Πηγής.

Για το Έργο εκπονήθηκε Κυκλοφοριακή Μελέτη (Παράρτημα της Μ.Π.Ε.), στην οποία λήφθηκε υπόψη η μελλοντική κατασκευή του κόμβου Κ3 της Αττικής Οδού, ο οποίος θα συνδέει την Αττική Οδό και την Ελευσίνα με τον υπό μελέτη νέο οδικό άξονα Υλίκης – Θηβών – Ελευσίνας. Εφόσον διανοιχθεί ο κόμβος Κ3, έστω και στο ρεύμα κυκλοφορίας Αθήνα – Ελευσίνα, θα υπάρξει ικανοποιητική συντόμευση του χρόνου άφιξης στο Δ.Σ.Σ.Α. από Αθήνα, αποφυγή δύο αριστερών στροφών στην κίνηση προς Δ.Σ.Σ.Α. και αποσυμφόρηση των κόμβων Κ2 και Κ4 που εξυπηρετούν τους εγγύς οικισμούς, καθώς και λοιπές υφιστάμενες χρήσεις. Η οδός πρόσβασης προς το γήπεδο του Έργου (Λ. Ζωοδόχου Πηγής) είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος περίπου μεταξύ 7,0 m και 9,0 m.

Το προτεινόμενο Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα συνοδά οδικά έργα: – Διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης Λ. Ζωοδόχου Πηγής μέχρι πλάτους 12 m, σε μήκος περίπου 293 m. – Διάνοιξη περιμετρικής επιχειρησιακής οδού πλάτους 10 m και συνολικού μήκους ~1.682,50 m. Επιπλέον, ως δευτερεύουσα όδευση διαφυγής θα χρησιμοποιείται υφιστάμενη οδός στην νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου, μήκους 929,31 m.

Επιπλέον, σε απόσταση ~ 6,5 km από το γήπεδο του Έργου βρίσκεται ο πλησιέστερος Σταθμός «Ασπρόπυργος» του προαστιακού σιδηρόδρομου, ενώ η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς Σ.Σ. Ελευσίνας και Σ.Σ. Ασπροπύργου της γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.).

Έργα προτεινόμενα από τη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων (ΜΚΕ)

Σύμφωνα με τη μελέτη (ΜΚΕ), τo επίπεδο εξυπηρέτησης των κόμβων στην υφιστάμενη κατάσταση είναι οριακά αποδεκτό στις περιπτώσεις των κόμβων 1Α (του ΑΚ Ασπροπύργου), 2 (επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής) και 3 (του ΑΚ Μαγούλας), ενώ παρατηρείται κορεσμός κατά τις ώρες αιχμής στους κόμβους 1Β (του ΑΚ Ασπροπύργου), 4 (του ΑΚ Μαγούλας) και 5 (επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής). Η προβλεπόμενη αύξηση της κυκλοφορίας μέχρι το εκτιμώμενο έτος λειτουργίας του Έργου της τάξης του 7,5%, αναμένεται να οδηγήσει σε επίπεδο κορεσμού και τον κόμβο 2, ενώ με την προβλεπόμενη αύξηση της τάξης του 47% το 2050, όλοι οι κόμβοι με τη σημερινή τους διάταξη δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση της ζήτησης, ακόμα και χωρίς την πρόσθετη κυκλοφορία του Έργου.

Με την πρόσθετη κυκλοφοριακή ζήτηση λόγω του Έργου, από το έτος 2030 ο κορεσμός επέρχεται σε όλους τους κόμβους πλην του κόμβου 3 και σε όλους για το έτος 2050. Σύμφωνα με την μελέτη (ΜΚΕ) θα πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα: i. Άμεση σηματοδότηση των κόμβων προτεραιότητας 1Β (του ΑΚ Ασπροπύργου) και 5 (επί της Ζωοδόχου Πηγής), χωρίς τροποποίηση της διάταξής τους. ii. Αναβάθμιση της Λ. Ζωοδόχου Πηγής με εφαρμογή ενιαίας διατομής β2 ή β2σ (ΟΜΟΕ-Δ). iii. Ολοκλήρωση του Ανισόπεδου Κόμβου 3 της Αττικής οδού, εκτροπή της οδού Θουκυδίδου σε νέο κλάδο που θα συνδέει την εν λόγω οδό με τον παράδρομο (S.R.) της Αττικής οδού και βελτίωση της οδού διαφυγής, που συνδέει το Δ.Σ.Σ.Α. με την επαρχιακή οδό Μαγούλας – Δερβενοχωρίων.