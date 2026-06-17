ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ «όχημα» για νέα αναπτυξιακή τροχιά – Πως θα μοιραστεί το 1 δισ. – «Αισιοδοξία» για GSI

Έτοιμος ο Διαχειριστής να προχωρήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος όπου και ξεχωρίζουν 3 έργα στρατηγικής σημασίας.

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«Θεμέλιο» για τη μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να αποτελέσει η εν εξελίξει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ με το «portfolio» να περιλαμβάνει κρίσιμες στρατηγικές επενδύσεις προς υλοποίηση τα αμέσως επόμενα χρόνια μέχρι και το 2029.

Η κρισιμότητα του εγχειρήματος εντοπίζεται τόσο σε εθνικό επίπεδο με τον ΑΔΜΗΕ να συνιστά βασικό συντελεστή για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης όσο και στην ίδια την «φυσιογνωμία» του Διαχειριστή που πλέον φιλοδοξεί και τείνει να κατοχυρώσει μια θέση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, σε συνέχεια της σύγχρονης ενεργειακής πραγματικότητας, που θέλει τις αγορές να διασυνδέονται μεταξύ τους και την ενέργεια να ρέει μεταξύ των συνόρων υπό τον στόχο της ευρύτερης ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με «πράσινο» πρόσημο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ θα επιτρέψει το επόμενο βήμα, με πρόσθετες εξελίξεις να έπονται και να σχετίζονται με την θέση που πλέον καταλαμβάνουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς στο ενεργειακό σύστημα, πράγμα που ξεφεύγει από την απλή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το σημείο Α στο σημείο Β.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τόσο η υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά 2 φορές για την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ήδη από την πρώτη μέρα (σ.σ. εχθές άνοιξε το βιβλίο προσφορών και παραμείνει ανοικτό μέχρι 18 Ιουνίου) όσο και το συνολικότερο «feedback» από τις συναντήσεις που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών.

Ως γνωστόν, ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, το Capital Group, έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην ΑΜΚ με ποσό 70 εκατ. ευρώ, με άλλους επενδυτές, όπως ανέφερε η Διοίκηση του Διαχειριστή κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, να αναρωτιούνται γιατί ο ΑΔΜΗΕ δεν επιδιώκει να «σηκώσει» κι άλλα κεφάλαια από την αγορά, ικανοποιώντας έτσι την πρόθεση κι άλλων να μπουν στο μετοχικό του κεφάλαιο. «Πλέον ο ΑΔΜΗΕ είναι στο ραντάρ των διεθνών κεφαλαιακών αγορών και υπάρχει διάθεση επένδυσης στον Οργανισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης.

Που θα διατεθεί το 1 δισ. ευρώ

Από την πλευρά της, βέβαια, η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, όπως επισημάνθηκε εκ νέου εχθές, θα περιοριστεί προς ώρας στην εξαγγελθείσα ΑΜΚ του 1 δις ευρώ, καθώς τόσα χρειάζονται για την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού του σχεδίου που φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις μέχρι το 2029.

Ειδικότερα, το 60% των κεφαλαίων που θα αντληθούν, θα αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση τριών εμβληματικών έργων υποδομής με τα υπόλοιπα κεφάλαια να «αναλώνονται» για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου για την σύνδεση νέων έργων ΑΠΕ καθώς και για την ψηφιοποίηση του συστήματος και εν γένει της λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ. Η λίστα με τα τρία έργα περιλαμβάνει την δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας (GRITA 2), την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και την διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

Στην μεν περίπτωση της διεθνούς διασύνδεσης, η Ελλάδα αποκτά ένα ακόμη σημαντικό «παράθυρο» προς τα έξω, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες διασυνοριακού εμπορίου και στη δε περίπτωση των εγχώριων διασυνδέσεων, πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του εγχώριου ενεργειακού συστήματος με την ενσωμάτωση βασικών νησιών της χώρας στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Σε τελική φάση προετοιμασίας τα 3 στρατηγικά έργα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Γιάννης Μάργαρης, τα έργα καταγράφουν σημαντική πρόοδο με το σύνολο αυτών να βρίσκονται είτε στην υπογραφή συμβάσεων με αναδόχους είτε στη φάση αξιολόγησης προσφορών που θα καταλήξουν σε υπογραφές. Αναλυτικότερα, στην περίπτωση της διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας, οι διαχειριστές βρίσκονται στην φάση αξιολόγησης των προσφορών για τις έρευνες βυθού που προβλέπεται να ολοκληρωθούν τέλος του 2027 με αρχές του 2028.

Έπειτα, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, οι διαχειριστές επεξεργάζονται τις προδιαγραφές για τα καλώδια και τους σταθμούς μετατροπής ενώ συνεχίζουν την πολυεπίπεδη συνεργασία τους με «κορυφαία» σε high-level επίπεδο προς επίλυση λοιπών εκκρεμοτήτων, διατηρώντας τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το 2033.

Στην περίπτωση της διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ο ΑΔΜΗΕ σκοπεύει να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα στην υπογραφή των συμβάσεων για τα καλωδιακά τμήματα ενώ αντίστοιχα αναμένει προσφορές τις αμέσως επόμενες ημέρες για τους 11 υποσταθμούς που θα εγκατασταθούν στα νησιά προς εξυπηρέτηση της διασύνδεσης. Μόλις παραλάβει τις προσφορές θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση που είναι η αξιολόγηση του διαγωνισμού για τους υποσταθμούς.

Ανάλογη πρόοδο παρουσιάζει και η διασύνδεση με τα Δωδεκάνησα όπου ο Διαχειριστής βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των προσφορών για το καλωδιακό τμήμα και αναμένει μέσα στις επόμενες μέρες τις προσφορές της πρώτης φάσης για τους σταθμούς μετατροπής στα δύο άκρα Κόρινθο και Κω. Επίσης, όπως επισημάνθηκε σχετικά, αναμένεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα όλα αυτά έργα.

Εν αναμονή εξελίξεων για GSI

Έτερο έργο που σχετίζεται με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η «πολύπαθη» διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector) με την τελευταία εξέλιξη να αφορά το αίτημα χρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, όπως τόνισε ο Μάνος Μανουσάκης, παραμένει αισιόδοξη ως προς την έκβαση του αιτήματος, δεδομένης τόσο της κυβερνητικής στήριξης του τυγχάνει όσο και της ευρωπαϊκής διάστασης που έχει το έργο με την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Επί του πρακτέου, το αίτημα του ΑΔΜΗΕ αφορά περί το 50% του κόστους του έργου, δηλαδή 1 δις ευρώ επί συνολικού προϋπολογισμού 1,9 δις ευρώ με την απάντηση να αναμένεται μέχρι τα τέλη του χρόνου. Παράλληλα παραμένει ο σχεδιασμός για είσοδο νέων επενδυτών στο έργο, πράγμα που προφανώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει περαιτέρω μετά την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επί του αιτήματος που έχει υποβληθεί.