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    Ανοδικές-τάσεις-στις-ασιατικές-αγορές-–-Στο-επίκεντρο-οι-εξαγωγές-της-Ιαπωνίας
    Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

    Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

    By Αγορές No Comments2 Mins Read
    Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

    Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Τετάρτη (17/6).

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    Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας έκλεισε με κέρδη 0,83% στις 69.980 μονάδες, ο κινεζικός CSI 30 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,26% στις 4.102,50 μονάδες και ο SZSE Component ενισχύθηκε κατά 0,90% στις 15.816,29 μονάδες.

    Την ίδια στιγμή, ο ASP της Αυστραλίας ανέβηκε κατά 0,54% στις 8.966,30 μονάδες, ο Kopsi σημείωσε άλμα 1,58% στις 8.864,24 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,76% στις 24.309,50 μονάδες.

    Στα αξιόλογα της ημέρας, οι εξαγωγές της Ιαπωνίας αυξήθηκαν τον Μάιο με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2022, καταγράφοντας άνοδο 17% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για αυτοκίνητα και ημιαγωγούς.

    Η αύξηση ήταν υψηλότερη από το 16,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters, ενώ ξεπέρασε και το 14,8% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

    Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 61,2% σε αξία σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενισχυμένες από την εκρηκτική ζήτηση που δημιουργεί η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI). Παράλληλα, οι εξαγωγές αυτοκινήτων σημείωσαν άνοδο 16,4%.

    Τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο ανακοινώθηκαν μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει την Τρίτη το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και το γεν παραμένει αδύναμο.

    #ασιατικές_αγορές #Nikkei #ιαπωνία #kopsi #CSI_300

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