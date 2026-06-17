Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Τετάρτη (17/6).
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Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας έκλεισε με κέρδη 0,83% στις 69.980 μονάδες, ο κινεζικός CSI 30 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,26% στις 4.102,50 μονάδες και ο SZSE Component ενισχύθηκε κατά 0,90% στις 15.816,29 μονάδες.
Την ίδια στιγμή, ο ASP της Αυστραλίας ανέβηκε κατά 0,54% στις 8.966,30 μονάδες, ο Kopsi σημείωσε άλμα 1,58% στις 8.864,24 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,76% στις 24.309,50 μονάδες.
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