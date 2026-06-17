Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι εξαγωγές της Ιαπωνίας αυξήθηκαν τον Μάιο με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2022, καταγράφοντας άνοδο 17% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για αυτοκίνητα και ημιαγωγούς.

Η αύξηση ήταν υψηλότερη από το 16,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters, ενώ ξεπέρασε και το 14,8% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 61,2% σε αξία σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ενισχυμένες από την εκρηκτική ζήτηση που δημιουργεί η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI). Παράλληλα, οι εξαγωγές αυτοκινήτων σημείωσαν άνοδο 16,4%.

Τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο ανακοινώθηκαν μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει την Τρίτη το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και το γεν παραμένει αδύναμο.