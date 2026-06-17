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    Thursday, June 18
    Αύξηση-8,4%-τον-Φεβρουάριο-στον-αριθμό-των-επισκεπτών-στα-μουσεία-της-χώρας
    Αύξηση 8,4% τον Φεβρουάριο στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας

    Αύξηση 8,4% τον Φεβρουάριο στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Το α’ δίμηνο καταγράφηκε αύξηση κατά 5,8% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 59,1% στις εισπράξεις.

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    Αύξηση 8,4% σημειώθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, καθώς και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου 16,3% και των εισπράξεων κατά 56,8%.

    Το α’ δίμηνο, παρατηρείται αύξηση κατά 5,8% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 59,1% στις εισπράξεις.

    Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους τον Φεβρουάριο 2026 καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 1,3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 13,1% και των εισπράξεων κατά 140,6%.

    Το α’ δίμηνο, παρατηρείται μείωση κατά 3,9% στους επισκέπτες, αύξηση κατά 14,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 124% στις εισπράξεις.

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