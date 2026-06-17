Γ. Βαρδινογιάννης: Η Ευρώπη πρέπει να αναθεωρήσει τη στρατηγική της για την ενέργεια

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, απηύθυνε σημαντικά μηνύματα προς την Ευρώπη σχετικά με την ενεργειακή της πολιτική, καθώς και προς τους επενδυτές για το μέλλον της Motor Oil.

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Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες γεωπολιτικές αναταράξεις αποτέλεσαν κεντρικά θέματα στις δηλώσεις του προεδρεύοντος και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου, ο οποίος τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αναθεωρήσει κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρελθόν στον τομέα της ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, η προηγούμενη ευρωπαϊκή στρατηγική είχε δυσανάλογη προτεραιότητα στην ταχεία απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, περιορίζοντας σημαντικά την ικανότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις επιβεβαίωσαν πόσο κρίσιμη παραμένει η ασφάλεια εφοδιασμού για τη σταθερότητα των οικονομικών και των αγορών. Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα του προεδρεύοντα της Motor Oil, ο οποίος, απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων σχετικά με τις συνέπειες των συγκρούσεων στην ενεργειακή αγορά, υπενθύμισε ότι μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια η διεθνής κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο μεγάλους πολέμους, γεγονός που, όπως ανέφερε, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας.

Μια πιθανή συμφωνία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ηρεμίας στις διεθνείς αγορές, μειώνοντας τους κινδύνους που δημιουργούν οι συγκρούσεις στην οικονομία και στην ενεργειακή αλυσίδα εφοδιασμού. Ωστόσο, όσο η Ευρώπη συνεχίζει να προσεγγίζει την ενεργειακή της πολιτική χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι κίνδυνοι για την ενεργειακή προμήθεια θα παραμένουν.

Ο Πέτρος Τζαννετάκης επανέλαβε τη διαβεβαίωση ότι ο όμιλος διαθέτει ισχυρή επιχειρησιακή θέση, με ικανότητα επεξεργασίας διαφόρων τύπων αργού πετρελαίου και προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Αυτή η ευελιξία, όπως σημείωσε, συνιστά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο αυξημένων αβεβαιοτήτων. Μια θέση που είχε αναπτύξει και στην παρουσίαση του ομίλου σε διαχειριστές και αναλυτές κατά την ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων του 2025.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Motor Oil, η διοίκηση σκοπεύει να συνεχίσει να επενδύει σε νέες τομείς, δημιουργώντας ένα πιο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο απέναντι στις αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Η Motor Oil έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον τομέα. Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ θα συνεχιστούν, με προσεκτική αξιολόγηση των ευκαιριών και στόχο τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους και την εταιρεία.