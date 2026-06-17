Γ.-Νικητιάδης-για-posokanei:-Η-ΝΔ-αλλάζει-ονόματα-στις-πλατφόρμες,-αλλά-οι-τιμές-συνεχίζουν-να-αυξάνονται

Σε δήλωση προέβη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης, Γιώργος Νικητιάδης, με αφορμή την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας posoKanei από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Νικητιάδης επισημαίνει: «Το 2010 η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε ένα εξαιρετικό Παρατηρητήριο Τιμών, το e-prices, ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή και για τον έλεγχο της αγοράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδόλως ασχολήθηκε με την ουσιαστική βελτίωσή του. Η Ν.Δ., το 2020, το μετονόμασε σε e-katanalotis. Και τώρα, επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα, ως posoKanei την ίδια περίπου πλατφόρμα, στην οποία έκανε και ειδική αναφορά ο Πρωθυπουργός».

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«Χωρίς ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που η Ν.Δ. έχει καθηλώσει, χωρίς καταναλωτική συνείδηση την οποία η Ν.Δ αδυνατεί να εμπνεύσει στους καταναλωτές, χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά, χωρίς αυστηρή πολιτική απέναντι στα ολιγοπώλια, χωρίς μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, χωρίς μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και χωρίς ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι τιμές των προϊόντων θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν», προσθέτει.

«Όχι» σε άλλη μια μετονομασία πλατφόρμας – Χρειάζεται σοβαρή πολιτική

Ακολούθως, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή. Χρειάζεται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών, στήριξη των καταναλωτικών οργανώσεων, ενεργοποίηση των πολιτών και κανόνες που εφαρμόζονται».

«Την τελευταία επταετία, επί διακυβέρνησης της Ν.Δ., το οικογενειακό εισόδημα επιβαρύνθηκε κατά 25% από τις αυξήσεις των τιμών. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουν πολύ περισσότερα για τα ίδια προϊόντα και ακούνε τώρα από την Κυβέρνηση ότι έρχεται ακόμη μία πλατφόρμα, ακόμη ένα εργαλείο, ακόμη μία ”λύση” που στην πράξη δεν συγκρατεί τις τιμές», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Νικητιάδης.