Εγκρίθηκε-από-την-Επ.-Κεφαλαιαγοράς-το-ενημερωτικό-της-«aττικά-Πολυκαταστήματα»

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της «Αττικά Πολυκαταστήματα» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της «Αττικά Πολυκαταστήματα» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1094η/17.6.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά υφιστάμενων μετοχών και αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.