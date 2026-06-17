«Εκρηκτική»-άνοδος-για-τη-spaceΧ-κατά-50%-με-τα-ερωτήματα-γύρω-από-την-αποτίμησή-της-να-παραμένουν

Οι μετοχές της SpaceX συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Τετάρτη (18/6), με την εταιρεία του Ίλον Μασκ να επεκτείνει το εντυπωσιακό ανοδικό «ράλι» που έχει οδηγήσει τη μετοχή σε κέρδη περίπου 50% από τη μεγάλη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της την περασμένη Παρασκευή, όταν η τιμή διάθεσης είχε οριστεί στα 135 δολάρια ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNBC, η συνεχής άνοδος της SpaceX κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ώθησε τη χρηματιστηριακή της αξία πάνω από εκείνη της Amazon την Τρίτη, ενώ για σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασε ακόμη και τη Microsoft, καθιστώντας την την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει χρηματιστηριακής αποτίμησης.

Να σημειωθεί ότι κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης, η κεφαλαιοποίηση της SpaceX ανερχόταν στα 2,66 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδυτές ποντάρουν σημαντικά στις προοπτικές της εταιρείας και στην ικανότητα του Ίλον Μασκ να δημιουργήσει υψηλές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.

Από την πλευρά του, ο Μασκ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την περασμένη Κυριακή (14/6) ότι η εταιρεία «ενδέχεται να καταφέρει να φτάσει περίπου» το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα έως το 2030.

Τα ερωτηματικά

Ωστόσο, η SpaceX κατέγραψε καθαρές ζημιές 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι ζημιές ανήλθαν σε 4,28 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επισημαίνεται λοιπόν ότι η ιδιαίτερα υψηλή αποτίμηση της εταιρείας, η οποία έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών μέσω της υπηρεσίας Starlink και των επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων της, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξής της.

«Οι επενδυτές αγοράζουν την ιστορία, αγοράζουν τη δυναμική της μετοχής, αγοράζουν τον ενθουσιασμό, αγοράζουν τον Ίλον Μασκ. Κάποια στιγμή όμως η πραγματικότητα θα πρέπει να συμβαδίσει με τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και να δικαιολογήσει αυτόν τον ενθουσιασμό», δήλωσε σε αυτό το φόντο ο Πίτερ Μπούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων της One Point BFG Wealth Partners, μιλώντας στο CNBC.

«Αν η εταιρεία καταφέρει να υλοποιήσει όσα υπόσχεται, τότε οι προοπτικές ανόδου είναι σαφώς σημαντικές. Ωστόσο, η αποτίμηση είναι ήδη τόσο υψηλή, ώστε η SpaceX θα πρέπει να αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να αναπτυχθεί αρκετά για να τη δικαιολογήσει», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει τουλάχιστον μερικά χρόνια», κατέληξε.