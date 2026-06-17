ΕΛΤΟΝ: Αναβολή της επένδυσης στα Οινόφυτα

Στην Elton Blends, η οποία προήλθε από τη Ν. Λέκος Χημικά, το επενδυτικό ενδιαφέρον της ΕΛΤΟΝ έχει μετατοπιστεί, με συνέπεια το σχέδιο για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στα Οινόφυτα να τίθεται, τουλάχιστον προσωρινά, σε επανεξέταση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε δηλώσεις της στο Euro2day.gr, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΛΤΟΝ Άλκηστη Παπαθανασίου τόνισε ότι η διοίκηση δίνει πλέον προτεραιότητα στην εταιρεία που αποκτήθηκε το 2024, καθώς θεωρείται θεμέλιος λίθος της ανάπτυξης του ομίλου για τα επόμενα χρόνια.

Όπως εξήγησε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγής, αλλά και η ενίσχυση των αποθηκευτικών υποδομών, η αναβάθμιση της ομάδας και η εφαρμογή του νέου ERP, προκειμένου η Elton Blends να λάβει την απαραίτητη ώθηση. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε το 2024, η μετάβαση από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη ολοκληρώθηκε το 2025, και η εταιρεία βρίσκεται τώρα σε νέα διοικητική φάση υπό τον Γιάννη Πετρογιάννη.

«Πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι μία πολύ σημαντική επένδυση για εμάς και θα επικεντρωθούμε εκεί», υπογράμμισε η κα Παπαθανασίου, επισημαίνοντας ότι η επένδυση στα Οινόφυτα παραμένει σε αναμονή μέχρι να αξιολογηθεί ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησής της. Πρόσθεσε, πάντως, ότι η περιοχή έχει αποκτήσει σημαντική αξία λόγω των σχεδίων για οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές.

Ρουμανία, Ουγγαρία και θυγατρικές

Αναφορικά με τη Ρουμανία, η κα Παπαθανασίου σημείωσε ότι η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις, όχι από φόβο για πολιτικοοικονομική αναταραχή, αλλά λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ΕΛΤΟΝ έχει ακόμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα, στοχεύοντας στην αύξηση των μεριδίων αγοράς. Για την Ουγγαρία, ανέφερε ότι είναι «πολύ σημαντικό σχέδιο», ενώ για τη Ρουμανία τόνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη ανακοινώσιμα νέα.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εξορθολογισμού της θυγατρικής στη Βουλγαρία, μετά την πώληση ακινήτου που είχε θετική επίδραση στα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου. Η εταιρεία λειτουργεί πλέον στη Βουλγαρία με πιο αποδοτικό μοντέλο, χρησιμοποιώντας εξωτερικούς συνεργάτες για αποθήκευση, διανομή και λογιστική, ενώ η ίδια εστιάζει στην ανάπτυξη πωλήσεων.

Placement, εξαγορές και προοπτικές 2026

Στη Γενική Συνέλευση έγινε ειδική αναφορά και στο placement, μέσω του οποίου η εταιρεία κάλυψε την απαίτηση του Χρηματιστηρίου για διασπορά 25%. Η διοίκηση ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη διαδικασία, κατά την οποία η ΕΛΤΟΝ δεν έλαβε την αναμενόμενη στήριξη από θεσμικούς επενδυτές, αλλά υποστηρίχθηκε από σημαντικούς παίκτες της αγοράς.

Επιπλέον, στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίστηκε το 2024 μπορεί να μην εξελίσσεται με τον επιθυμητό ρυθμό, ωστόσο η εταιρεία προχωρά στον εκσυγχρονισμό της. Το νέο ERP έχει σχεδόν εγκατασταθεί σε όλο τον όμιλο, με τον προσδιορισμό αν θα ενταχθούν οι αγορές στη Βουλγαρία και την Ουκρανία να παραμένει ανοιχτός λόγω κόστους.

Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές, αναφέρθηκε ότι η Τουρκία παρουσίασε πολύ θετικά αποτελέσματα το 2025 και παραμένει θετική και το 2026, ενώ η Βουλγαρία κινείται λίγο κάτω από τον προϋπολογισμό, με προσδοκίες βελτίωσης στο δεύτερο εξάμηνο, και η Ρουμανία συνεχίζει με σταθερά θετικά βήματα. Για τη Σερβία αναφέρθηκε ότι συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενώ η Ουκρανία παραμένει κερδοφόρα, παρά τις προκλήσεις λόγω του πολέμου.

Η ΕΛΤΟΝ εξετάζει στρατηγικές ανάπτυξης στην Ουγγαρία, είτε με τη δημιουργία δικής της ομάδας είτε μέσω εξαγορών, ενώ κοιτάζει και τις αγορές στην Ελλάδα και την Πολωνία. Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα είναι μια ευνοϊκή χρονιά για τον όμιλο.

Μέρισμα, Grant Thornton και οικονομικά μεγέθη

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025, της διάθεσης κερδών και της διανομής μερίσματος, των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης αποδοχών, των εγγυήσεων προς θυγατρικές και της εκλογής ελεγκτικής εταιρείας. Για τη χρήση 2026 επιλέχθηκε η Grant Thornton.

Το μέρισμα για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε 0,065 ευρώ ανά μετοχή, με μικτό ποσό προ φόρου 5%. Η αποκοπή θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου, ενώ η καταβολή θα αρχίσει στις 10 Ιουλίου μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Στο επίπεδο οικονομικών στοιχείων, οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν το 2025 σε 89,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,3%, ενώ οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 175 εκατ. ευρώ, με αύξηση 8,6%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,8% σε σύγκριση με το 2024.