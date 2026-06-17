ΗΑΕ:-Η-κεφαλαιοποίηση-της-χρηματοπιστωτικής-αγοράς-του-Ντουμπάι-ξεπέρασε-το-1-τρισεκ.-ντιρχάμ

Η κεφαλαιοποίηση της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Ντουμπάι ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο ντιρχάμ ΗΑΕ την Τετάρτη, ανέφερε το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι σε ανάρτηση στο X.

Το ορόσημο αυτό έρχεται καθώς οι αγορές των ΗΑΕ κατέγραψαν κέρδη μετά από μια περιφερειακή αργία, με τους επενδυτές να επιστρέφουν στο εμπόριο μετά την αξιολόγηση των εξελίξεων γύρω από μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι οι αγορές των ΗΑΕ ξεπέρασαν σε απόδοση τις ευρύτερες αγορές του Κόλπου καθώς άνοιξαν ξανά μετά τις διακοπές, δίνοντας στους επενδυτές την πρώτη τους ευκαιρία να αντιδράσουν στην ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν μια προκαταρκτική συμφωνία, αν και οι λεπτομέρειες δεν δημοσιοποιήθηκαν άμεσα. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι μια μόνιμη εκεχειρία θα απαιτούσε περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Ο κύριος δείκτης του Ντουμπάι αυξήθηκε κατά 1,7%, με κέρδη να καταγράφονται μεταξύ των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών. Η Emaar Properties αυξήθηκε κατά 5,1%, η Emirates NBD Bank αυξήθηκε κατά 4,4% και η Air Arabia κέρδισε 4,9%, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.

Ο δείκτης αναφοράς του Άμπου Ντάμπι αυξήθηκε επίσης κατά 1,2%, υποστηριζόμενος από τα κέρδη της First Abu Dhabi Bank και της Aldar Properties.

Dubai Financial Market Market Capitalisation Exceeds AED 1 Trillion @DFMalerts pic.twitter.com/nssqdlkynj — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 17, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, Gulf News