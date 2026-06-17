Η Καράτζης επενδύει 80 εκατ. ευρώ για ένα νέο πολυτελές ξενοδοχείο στην Αθήνα

Η είσοδος του ομίλου Καράτζη στην αγορά της Αθήνας επισημαίνεται με την επένδυση άνω των 80 εκατ. ευρώ που έχει προγραμματίσει ο Αντώνης Καράτζης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ομώνυμης εταιρείας, για την κατασκευή ενός νέου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας.

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Ο σχεδιασμός του ομίλου περιλαμβάνει την ανακαίνιση του κτιρίου, το οποίο διαθέτει διατηρητέα χαρακτηριστικά, και τη μετατροπή του σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα υψηλής ποιότητας.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ξενοδοχείου με περίπου 100 δωμάτια, το οποίο θα ανήκει στην κατηγορία του ultra luxury. Η νέα μονάδα στοχεύει να προσελκύσει επισκέπτες με υψηλό εισοδηματικό προφίλ, προσφέροντας υπηρεσίες και εμπειρίες που πληρούν τα διεθνή πρότυπα της υπερπολυτελούς φιλοξενίας.

Σύμφωνα με πηγές, το νέο ξενοδοχείο, το οποίο θα είναι το πρώτο city hotel για τον όμιλο Καράτζη, θα φέρει την επωνυμία Nana Princess ακολουθώντας τα πρότυπα του Nana Princess Hotel, της ναυαρχίδας της εταιρείας στον τομέα της φιλοξενίας που λειτουργεί στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 12-18 μήνες από την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης, οι οποίες αναμένονται να ξεκινήσουν σύντομα.

Πρώτη τη είδηση για τη νέα επιχειρηματική κίνηση του ομίλου Καράτζη δημοσίευσε το money-tourism.

Επιπλέον, στο άμεσο μέλλον, θα επανασυσταθεί στους επισκέπτες το πλήρως ανακαινισμένο Nana Royal, πρώην Aldemar Knossos, στη Χερσόνησο της Κρήτης, μετά από μια επένδυση που κινήθηκε γύρω από τα 170 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς.

Θυμίζεται ότι ο πολυσχιδής όμιλος Καράτζη απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2024 από την Aldemar το πρώην Aldemar Knossos, που περιλαμβάνει το Knossos Royal και το Knossos Villas, με συνολική δυναμικότητα 840 κλινών και 413 δωματίων, bungalows και σουιτών, έναντι ποσού 80 εκατ. ευρώ. Το νέο Nana Royal είναι το τρίτο ιδιόκτητο ξενοδοχείο του ομίλου και βρίσκεται στην περιοχή του Ανισσαρά Χερσονήσου.

Το προφίλ

Η παρουσία του κρητικού ομίλου στον τουριστικό τομέα ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με τη δημιουργία του πρώτου ιδιόκτητου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη μεγαλόνησο. Το 1985 εγκαινιάστηκε το πεντάστερο all-inclusive Nana Beach στη Χερσόνησο, με δυναμικότητα 1.400 κλινών. Μετά από εκτενή ανακαίνιση το 2020, η μονάδα επανατοποθετήθηκε στην αγορά από τη σεζόν του 2021 με την εμπορική ονομασία Nana Golden Beach, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Το 2018 άνοιξε το δεύτερο ιδιόκτητο πεντάστερο ξενοδοχείο της εταιρείας, το Nana Princess, επίσης στη Χερσόνησο Ηρακλείου, με 102 πολυτελή δωμάτια και σουίτες.

Η επένδυση στον τουρισμό συνεχίστηκε με την ανάπτυξη του Nana Sports Center, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2022 και περιλαμβάνει 18 γήπεδα τένις υψηλών προδιαγραφών.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024, με την ολοκλήρωση πέντε νέων βιλών δίπλα στο Nana Princess, ενώ τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η εταιρεία απέκτησε το πεντάστερο Knossos Royal στην περιοχή Ανισσαρά Χερσονήσου.

Εκτός από τις τουριστικές δραστηριότητες, ο όμιλος Καράτζη δραστηριοποιείται επίσης στη βιομηχανία, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών, καθώς και σε υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, επενδύοντας συνεχώς στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του.

Στον τομέα της ενέργειας, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο που υλοποιούν από κοινού ο όμιλος Καράτζη και η Metlen για την ανάπτυξη μιας μεγάλης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών (BESS) στη Θεσσαλία.