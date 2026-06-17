Η Profile συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο CCCU 2026 με τις Finuevo και Axia

Η Profile (ATH: PROF), διεθνής τεχνολογικός όμιλος, συμμετέχει ως κύριος χορηγός στο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 2026 της Caribbean Confederation of Credit Unions (CCCU), το οποίο θα λάβει χώρα από τις 19 έως τις 24 Ιουνίου 2026 στο Wyndham Grand Barbados, Sam Lord’s Castle Resort Spa, στα Μπαρμπέιντος.

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Σε μια εποχή όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επαναξιολογούν τα λειτουργικά τους μοντέλα, η Profile παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη, σύγχρονης τεχνολογίας και ευέλικτη προσέγγιση στο banking software, σχεδιασμένη να υποστηρίζει τα credit unions στην εκσυγχρόνιση των λειτουργιών τους, την απλοποίηση των διαδικασιών και την αναβάθμιση της εμπειρίας των μελών τους σε κάθε επαφή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το φετινό συνέδριο, με θέμα “People, Purpose, Prosperity: The Heart of Member Development,” συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη του κλάδου, ρυθμιστικές αρχές και αποφασιστές από το παγκόσμιο οικοσύστημα των credit unions, εστιάζοντας στο μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του CCCU 2026, η Profile θα παρουσιάσει τις διεθνώς αναγνωρισμένες λύσεις της για τον τραπεζικό τομέα, καθώς και για τον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων (Finuevo και Axia αντίστοιχα), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν τα credit unions στην επιτάχυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, στη βελτίωση της λειτουργικής τους αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι λύσεις της Profile επιτρέπουν στους οργανισμούς να:

εκσυγχρονίζουν τις βασικές τους λειτουργίες μέσω ενοποιημένων, modular πλατφορμών

λανσάρουν νέες υπηρεσίες ταχύτερα στην αγορά

παρέχουν προσωποποιημένες, digital-first εμπειρίες σε κάθε σημείο επαφής

απλοποιούν τις διαδικασίες τους και μειώνουν την πολυπλοκότητα και το κόστος

αναπτύσσονται με ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη δυνατότητα της Profile να προσφέρει λύσεις που ενοποιούν τις τραπεζικές και επενδυτικές λειτουργίες σε μια ενιαία ψηφιακή υποδομή, υποστηρίζοντας ασφαλείς διαδικασίες, ταχύτερη διάθεση προϊόντων και μια συνεπή εμπειρία πελάτη-μέλους του οργανισμού.

Επιπλέον, η ομάδα της Profile θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο «Profile: Banking Made Smarter, Faster, and Simpler», με ομιλητή τον Φάνη Μεσσολογίτη, Managing Director – Banking της Profile. Η παρουσίαση θα αναδείξει πρακτικές για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την ανάπτυξη.

Με τη συμμετοχή της στο CCCU 2026, η Profile ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή, όπου διαθέτει ήδη δίκτυο συνεργατών και πελατών, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να υποστηρίζει αποτελεσματικά τα credit unions ώστε να ανταγωνίζονται πιο δυναμικά στις συνεχείς μεταβολές της αγοράς.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πιο αναλυτικά τις λύσεις της Profile και να ανταλλάξουν απόψεις με την ομάδα της εταιρείας σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον των credit unions στην περιοχή.