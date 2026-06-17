Η Safilo Hellas, με 19 εργαζομένους, καταγράφει τζίρο 7,4 εκατ. ευρώ

Η Safilo Hellas, ελληνική θυγατρική του ιταλικού ομίλου Safilo Group, που είναι ένας από τους κυριότερους παίκτες στον τομέα των οπτικών ειδών, κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της, ωστόσο παρατηρήθηκε πτώση στην κερδοφορία το προηγούμενο έτος.

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Σύμφωνα με τις οικονομικές αναφορές, οι πωλήσεις της επιχείρησης, η οποία απασχολεί 19 εργαζομένους, ανήλθαν σε 7,461 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,4% από 7,288 εκατ. ευρώ το 2024. Παρά την αύξηση του τζίρου, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από 260.755 ευρώ σε 183.542 ευρώ.

Η επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση γυαλιών ηλίου και οράσεως στην ελληνική αγορά, παρουσίασε μικτό κέρδος 2,83 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σύγκριση με τα 2,67 εκατ. ευρώ του 2024. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 37,9% από 36,6%. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία διανέμει μέρισμα ύψους 390 χιλ. ευρώ προς τον μοναδικό μέτοχο, τον όμιλο Safilo.

Η διοίκηση της εταιρείας εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026. Όπως αναφέρεται, ο στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και η διατήρηση της κερδοφορίας, αξιοποιώντας τη θέση της στην ελληνική αγορά οπτικών ειδών.