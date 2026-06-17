Η-visa-επεκτείνει-το-click-to-pay-για-τους-κατόχους-καρτών-της-revolut

Η Revolut καθιστά το Click to Pay διαθέσιμο για εμπόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

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Η Visa ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση της υπηρεσίας Click to Pay για επιλέξιμους κατόχους καρτών Visa της Revolut, προσφέροντας σε εκατομμύρια καταναλωτές πρόσβαση σε έναν ταχύτερο, απλούστερο και πιο ασφαλή τρόπο πληρωμής στο διαδίκτυο, σηματοδοτώντας παράλληλα ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη του Visa Click to Pay στην Ευρώπη.

Το Click to Pay αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο για ολοκλήρωση online πληρωμών, το οποίο καταργεί την ανάγκη της χειροκίνητης εισαγωγής στοιχείων κάρτας, κωδικών πρόσβασης ή κωδικών μιας χρήσης. Σχεδιασμένο να λειτουργεί σε διαφορετικές συσκευές, προγράμματα περιήγησης και συμβεβλημένους εμπόρους, επιτρέπει στους πελάτες της Revolut να πραγματοποιούν απρόσκοπτα τις online αγορές τους με οποιονδήποτε έμπορο υποστηρίζει το Click to Pay, τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς συναλλαγές.

Με την ενεργοποίηση του Visa Click to Pay, οι κάτοχοι των καρτών της Revolut στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα φτάνουν πλέον στο στάδιο του checkout όντας ήδη εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία. Η εξέλιξη αυτή αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες για τη λειτουργία των online πληρωμών, μειώνοντας την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες εγγραφές, συμπλήρωση στοιχείων και καθυστερήσεις κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Με το Click to Pay και τη μετάβαση από τα στατικά στοιχεία καρτών σε tokenized ψηφιακά δεδομένα, βελτιώνεται περαιτέρω η σημερινή εμπειρία του online checkout, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται οι βάσεις για ακόμη πιο απρόσκοπτες και ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές στο μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία του δικτύου της Visa, τα οφέλη της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ήδη αποδεδειγμένα. Σε σύγκριση με τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων κάρτας, το Click to Pay μπορεί να μειώσει την απάτη έως και κατά 91%, χάρη στη χρήση ασφαλών, tokenized δεδομένων αντί για την πληκτρολόγηση του αριθμού της κάρτας. Παράλληλα, τα ποσοστά έγκρισης συναλλαγών μπορούν να αυξηθούν έως και 11% σε σύγκριση με τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση περισσότερων νόμιμων συναλλαγών. Επιπλέον, με το Click to Pay η διαδικασία checkout μπορεί να είναι έως και 20 δευτερόλεπτα ταχύτερη, προσφέροντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα τη στιγμή που ο καταναλωτής αποφασίζει να ολοκληρώσει μια αγορά.

Η Revolut έχει ήδη ενεργοποιήσει το Click to Pay για περισσότερους από 13 εκατομμύρια πελάτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάνω από 40 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Παράλληλα, η υπηρεσία επεκτείνεται σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη και Ιαπωνία ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια διάδοση της. Επιπλέον, η Revolut θα διαθέσει το Click to Pay και σε εμπόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να προσφέρουν αυτή την εμπειρία πληρωμής στους πελάτες τους.

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να είναι εξίσου φυσικό και εύκολο όσο μια ανέπαφη πληρωμή με κάρτα σε φυσικό κατάστημα: γρήγορο, συνεπές και ασφαλές», δήλωσε o Mathieu Altwegg, Head of Product & Solutions της Visa στην Ευρώπη. «Η Revolut αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον ψηφιακό χώρο, με διαρκή προσήλωση στην εμπειρία του πελάτη. Συστήνοντας το Visa Click to Pay σε εκατομμύρια χρήστες, συμβάλλει στην καθιέρωση ενός νέου, κορυφαίου προτύπου για τα online checkouts, βασισμένου στα θεμέλια που θα υποστηρίξουν την επόμενη γενιά ψηφιακών εμπειριών».

«Πιστεύουμε ότι οι πελάτες μας πρέπει να έχουν ουσιαστικές επιλογές στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις ψηφιακές τους πληρωμές», δήλωσε ο Alex Codina, General Manager of Merchant Payments στη Revolut. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ευέλικτους και ασφαλείς τρόπους πληρωμής, και η ενσωμάτωση του Click to Pay προσθέτει μια ακόμη εξαιρετική επιλογή για μια ομαλή εμπειρία ολοκλήρωσης αγορών».

Ενισχύοντας τα θεμέλια για το μέλλον του εμπορίου

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στον κλάδο των πληρωμών, από τα στατικά στοιχεία κάρτας προς ψηφιακά, tokenized στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε σε όλη τη διάρκεια της online εμπειρίας. Το Visa Click to Pay βασίζεται στην τεχνολογία network tokenization, η οποία συμβάλλει στην προστασία των στοιχείων της κάρτας, αντικαθιστώντας τα με ασφαλή tokens ειδικά σχεδιασμένα για το ψηφιακό εμπόριο.

Το Click to Pay υποστηρίζει επίσης σύγχρονες μεθόδους ταυτοποίησης, όπως τα Visa Payment Passkeys, που αξιοποιούν βιομετρικά στοιχεία για γρήγορη και ασφαλή επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη. Συνδυαστικά, οι δυνατότητες αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία της απαραίτητης βάσης για νέες εφαρμογές, όπου οι πληρωμές και η ταυτότητα λειτουργούν απρόσκοπτα στο παρασκήνιο, από το agentic commerce και την επαλήθευση ψηφιακής ταυτότητας έως τις ολοκληρωμένες εμπειρίες εμπορίου.