Ιταλία:-Η-conio-εξασφάλισε-άδεια-της-ΕΕ-για-παροχή-υπηρεσιών-κρυπτονομισμάτων

Η Conio, μια ιταλική εταιρεία fintech που υποστηρίζεται από την Poste Italiane και την Banca Generali έλαβε άδεια στην Ιταλία βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (MiCAR) για να λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων (CASP).

Η άδεια, που χορηγήθηκε μετά από έλεγχο στην οποία συμμετείχαν η ρυθμιστική αρχή αγορών Consob και η Τράπεζα της Ιταλίας, επιτρέπει στην Conio να προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης, μεταφοράς και τοποθέτησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα κανονιστικά πρότυπα της ΕΕ.

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Η κίνηση αυτή έρχεται πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου MiCAR στις 30 Ιουνίου 2026, μετά το οποίο οι μη αδειοδοτημένες εταιρείες θα απαγορεύονται να προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στην Ιταλία και την ΕΕ.

Η Conio δήλωσε ότι θα στοχεύσει σε ιδιώτες επενδυτές, άλλες τράπεζες και fintechs που προσφέρουν λύσεις white-label, καθώς και σε εταιρείες ή ιδρύματα που αναζητούν υπηρεσίες tokenization και διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κρίστιαν Μικόλι δήλωσε ότι η άδεια βοήθησε τις προσπάθειες της Conio να γίνει συνεργάτης για την ενσωμάτωση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ρυθμιζόμενα χαρτοφυλάκια, καθώς η εταιρεία επεκτείνει τον ρόλο της σε έργα blockchain και tokenization.

- Reuters