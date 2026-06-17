Μέρισμα ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ: Αποκοπή του υπολοίπου 1,4 ευρώ την Παρασκευή 26 Ιουνίου

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026, ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους Ευρώ 1,75 ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

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Θυμίζουμε ότι στις 5 Ιανουαρίου 2026, η Εταιρεία είχε καταβάλει ως προσωρινό μέρισμα το ποσό Ευρώ 0,35 ανά μετοχή, το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού μερίσματος για τη χρήση του 2025. Έτσι, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση αυτή ανέρχεται σε Ευρώ 1,40 ανά μετοχή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσό του υπολοίπου μερίσματος ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά, με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (2.159.797 μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος.

Ως εκ τούτου, το μικτό ποσό του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025 θα ανέρχεται σε Ευρώ 1,427836745 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (δηλαδή Ευρώ 0,071391837 ανά μετοχή), σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 /23.07.2013), όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α’ 201 /12.12.2019).

Έτσι, το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ως υπόλοιπο μέρισμα χρήσης 2025 διαμορφώνεται σε Ευρώ 1,356444907 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 (record date) για την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025.

Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 από την πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), δηλαδή Τραπεζών και Χρηματιστηριακών Εταιρειών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Athens Α.Ε.

Στις περιπτώσεις πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων με τίτλους που τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό την επίβλεψη της Euronext Securities Athens Α.Ε., η διαδικασία πληρωμής θα διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι την 30η Ιουνίου 2027.

Μετά την 30η Ιουνίου 2027, η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 θα πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα: 210-809 4194 (κ. Ιωάννης Δημάκης), 210-809 4204 (κ. Συμεών Λυμπεράκης) και 210-809 4187 (κα Δήμητρα Καλλιοντζάκη).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται πέντε χρόνια μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (δηλαδή για το υπόλοιπο μέρισμα χρήσης 2025 της Εταιρείας μέχρι 31-12-2031) και ότι μετά την παραγραφή τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.