Νέα προσυνεδριακή άνοδος για SpaceX – «Κλείδωσε» κεφαλαιοποίηση 2,65 τρισ. δολαρίων

Η εταιρεία με επικεφαλής τον Έλον Μασκ είχε χρηματιστηριακή αξία 2,65 τρισ. δολαρίων με ράλι 4,83% στη Wall Street την Τρίτη.

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Νέα προσυνεδριακά κέρδη 2,8% καταγράφει η μετοχή της SpaceX την Τετάρτη, καθώς η εταιρεία με επικεφαλής τον Έλον Μασκ συνεχίζει το αξιοσημείωτο ράλι από την τεράστια IPO της Παρασκευής.

Η σταθερά ανοδική χρηματιστηριακή της πορεία αυτή την εβδομάδα ώθησαν την κεφαλαιοποίησή της πάνω από την Amazon την Τρίτη, ενώ ξεπέρασε για λίγο και τη Microsoft για να γίνει η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία με βάση την αποτίμηση στις ΗΠΑ. Η SpaceX είχε χρηματιστηριακή αξία 2,65 τρισ. δολαρίων με ράλι 4,83% στη Wall Street την Τρίτη.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν πολλά στην ικανότητα του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, να επιτύχει μακροπρόθεσμες αποδόσεις, με τον πλουσιότερο άνθρωπο όλων των εποχών να εκτιμά πως η επιχείρηση κατασκευής πυραύλων «μπορεί να είναι σε θέση να φτάσει σε έσοδα το 1 τρισ. δολάρια περίπου το 2030».

Πόσα είναι ένα τρισ. δολάρια;

Η υψηλή αποτίμηση για την εταιρεία που έχει κυριαρχήσει στους δορυφόρους μέσω της Starlink και των πυραύλων έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα φιλόδοξα αναπτυξιακά της σχέδια.

Οι επενδυτές «διαπραγματεύονται το στόρι, τη δράση, τον ενθουσιασμό, το brand του ίδιου του Έλον Μασκ, αλλά σε κάποιο σημείο τα θεμελειώδη μεγέθη θα πρέπει να συμβαδίσουν με αυτή την αισιοδοξία», επεσήμανε ο Πίτερ Μπούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων στην One Point BFG Wealth Partners, μιλώντας στο CNBC.

«Εάν μπορεί να αποδώσει, τότε η ανοδική πορεία είναι σίγουρα εκεί, αλλά η αποτίμηση είναι τόσο τεράστια που η εταιρεία θα πρέπει πραγματικά να δείξει τον εαυτό της ότι αξίζει τόσα πολλά», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον μερικά χρόνια» κατέληξε.