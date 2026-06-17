Νίκος Βογιατζόγλου: Οι αιτίες των ζημιών του 2025

Ο Νίκος Βογιατζόγλου απέδωσε τις ζημίες που κατέγραψε η μητρική εταιρεία το 2025 στην επένδυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον ανθρώπινο δυναμικό, με σκοπό την υποστήριξη πιο περίπλοκων έργων αυτοματισμού και τεχνολογικών εφαρμογών.

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Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ο κ. Βογιατζόγλου σημείωσε ότι η επιχείρηση έχει «μετασχηματιστεί πλήρως τα τελευταία χρόνια», καθώς οι απαιτήσεις του κλάδου έχουν αλλάξει σε σύγκριση με το παρελθόν.

Όπως εξήγησε, ενώ παλαιότερα οι δραστηριότητες μπορούσαν να υποστηριχθούν κυρίως από πωλητές και τεχνικούς, σήμερα οι απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει ο όμιλος απαιτούν πιο εξειδικευμένες ομάδες. «Απαιτούνται έμπειροι και νέοι μηχανικοί με γνώσεις σε μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και κυρίως σε software και AI», ανέφερε.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στα έργα αυτοματισμού

Ο κ. Βογιατζόγλου τόνισε ότι η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στο ανθρώπινο δυναμικό της τα τελευταία δύο έως τρία χρόνια, προσλαμβάνοντας στελέχη με διαφορετικά προφίλ και υψηλότερους μισθούς. «Η επένδυση αυτή είναι πολύ σημαντική για το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά έχει οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι τα οφέλη της θα γίνουν εμφανή σύντομα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζόγλου, υπάρχουν ήδη θετικά μηνύματα από την αγορά. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει και παραδώσει έργα αυτοματισμού που, όπως είπε, είναι «εξαιρετικά, αποτελεσματικά και ποιοτικά», δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για νέες αναθέσεις.

«Δεν μπορείς να αναπτύξεις μια νέα επιχείρηση σε αυτόν τον τομέα χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Δουλέψαμε τα τελευταία τρία χρόνια σε αυτό το τομέα, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτό που ελπίζουμε ότι θα προκύψει και ήδη φαίνεται ότι έχει θετικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα νέα έργα, ο κ. Βογιατζόγλου ανέφερε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες που «δεν είναι ακόμη έτοιμες για ανακοίνωση».

Σχόλια για τη Ρουμανία

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Ρουμανία, όπου ο όμιλος διαθέτει θυγατρική, ο κ. Βογιατζόγλου αναγνώρισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει πιο περίπλοκες συνθήκες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είπε, η Ρουμανία είχε πριν από μερικά χρόνια τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, όμως αυτή η δυναμική έχει μετριαστεί και υπάρχουν δημοσιονομικές πιέσεις.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η ψυχολογική κατάσταση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχει επηρεάσει τις επενδύσεις. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της θυγατρικής. «Στους αριθμούς μας τα καταφέρνουμε, φέτος μάλιστα είμαστε καλύτερα από πέρυσι και ελπίζουμε ότι η χρονιά θα κλείσει θετικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η Ρουμανία μας πηγαίνει καλά».

Ομόφωνη έγκριση όλων των θεμάτων

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ αυτών ήταν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2025, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η συνολική διαχείριση της χρήσης, η μη διανομή μερίσματος, οι αμοιβές των μελών του ΔΣ και η έκθεση αποδοχών.

Επιπλέον, εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία έως το 2031. Τα τέσσερα εκτελεστικά μέλη είναι οι Νικόλαος Βογιατζόγλου, Άννα Βογιατζόγλου, Νίνα Βογιατζόγλου και Ανδρέας Τσέπερης, ενώ τα τρία μη εκτελεστικά μέλη είναι οι Μιχαήλ Κατσίνας, Δημήτριος Σκαλέος και Αθανάσιος Τσοτσορός. Ως ελεγκτική εταιρεία για το 2026 επιλέχθηκε η Grant Thornton.

Οικονομικά αποτελέσματα του 2025

Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών της Βογιατζόγλου το 2025 ανήλθε σε 38,286 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 8,33% σε σύγκριση με τα 41,766 εκατ. ευρώ του 2024. Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 10,822 εκατ. ευρώ από 12,103 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 1,974 εκατ. ευρώ, από 2,503 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου παρέμειναν κερδοφόρα, στα 359 χιλ. ευρώ, από 675 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 216 χιλ. ευρώ, έναντι 560 χιλ. ευρώ το 2024.

Στη μητρική, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,14%, στα 26,310 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων γύρισαν σε ζημίες 364 χιλ. ευρώ, από κέρδη 785 χιλ. ευρώ το 2024. Μετά από φόρους, η μητρική εμφάνισε ζημίες 297 χιλ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 723 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.