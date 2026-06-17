Οι-Αμερικανοί-έδωσαν-στη-δημοσιότητα-τη-συμφωνία-με-το-Ιράν:-Ανοίγουν-τα-Στενά-του-Ορμούζ,-αίρονται-όλες-οι-κυρώσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν ορισμένα σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως αναφέρει το BBC πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το κείμενο, προβλέπεται ο «άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Η αναφορά αυτή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας πέρα από την άμεση αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, εντάσσοντας και τη λιβανική διάσταση της περιφερειακής κρίσης.

The US has just released the official text of the memorandum of understanding reached over the weekend with Iran A senior US administration official read out the 14-point document, which spells out provisions for reopening the Strait of Hormuz, easing certain financial… https://t.co/mTIfI4vHyB — Alayna Treene (@alaynatreene) June 17, 2026

Η συμφωνία ορίζει επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευθούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συναίνεσης των δύο πλευρών.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αφορά την αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο, υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να απομακρύνει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την εγγύτητα του Ιράν εντός 30 ημερών από την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Η συμφωνία προβλέπει ότι η διέλευση από τα Στενά θα παραμείνει χωρίς τέλη για διάστημα 60 ημερών.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που συμμετείχε στις συζητήσεις, στη συνέχεια το Ιράν θα επιδιώξει να συνεργαστεί όχι μόνο με το Ομάν αλλά και με τα κράτη του Κόλπου για τη δημιουργία μιας ευρύτερης και πιο μακροπρόθεσμης συμφωνίας που θα ρυθμίζει το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Σημαντικό οικονομικό σκέλος της συμφωνίας αποτελεί η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν με περιφερειακούς εταίρους για τη δημιουργία ταμείου ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 224 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Το ταμείο αυτό προορίζεται για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν συνδεθεί με συμφωνία αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά αναλαμβάνει την υποχρέωση να τερματίσει «όλους τους τύπους κυρώσεων» που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών θα καθοριστεί σε μεταγενέστερη φάση μέσω ειδικού προγράμματος εφαρμογής που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές.

Στον πυρήνα της συμφωνίας βρίσκεται επίσης το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Οι δύο χώρες συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτής της δέσμευσης, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εξάλειψη του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού της χώρας μέσω διαδικασίας αραίωσης και ανάμειξης επί τόπου, υπό την εποπτεία της Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αποτελεί τον βασικό μηχανισμό που προτείνεται για να διασφαλιστεί ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα παραμείνει αποκλειστικά ειρηνικού χαρακτήρα.