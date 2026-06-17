Οι-ΗΠΑ-παρατείνουν-σιωπηρά-τη-λήξη-της-απαλλαγής-κυρώσεων-για-το-ρωσικό-πετρέλαιο-για-φορτία-μέσω-θαλάσσης

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν δημοσίευσε την Τετάρτη παράταση της άρσης των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, η οποία έληξε τα μεσάνυχτα, αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν ανέφεραν εάν αυτό σήμαινε ότι τα μέτρα θα επιβάλλονταν εκ νέου.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ άρει τις κυρώσεις των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο για να βοηθήσει τις ευάλωτες οικονομίες να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει αφού η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο θα επέτρεπε στο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή να φτάσει στις παγκόσμιες αγορές.

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Ο Τραμπ την Τετάρτη δεν δεσμεύτηκε για την εκ νέου επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη Ρωσία. «Το εξετάζουμε. Βλέπουμε πόσο θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου, πραγματικά θα πέσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Την Τρίτη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εκ νέου επιβολή κυρώσεων τερματίζοντας την απαλλαγή. «Σύντομα θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, επειδή το πετρέλαιο ρέει τώρα», από τη Μέση Ανατολή, είπε.

Κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil

Η κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι επέβαλε κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil για να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία στερώντας από τη Μόσχα έσοδα από το πετρέλαιο. Η Ρωσία είναι ένας από τους κορυφαίους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία.

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν τη λήξη της απαλλαγής τους τελευταίους μήνες, μόνο και μόνο για να την παρατείνουν μέρες αργότερα. Ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.

Η Τεχεράνη μπορεί να πουλήσει αμέσως πετρέλαιο μετά από την τελετή που αναμένεται αργότερα αυτή την εβδομάδα για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε την Τρίτη ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ωστόσο, θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες για να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε κανονικά επίπεδα.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε στη μεγαλύτερη αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας στην ιστορία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετείχε σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για προηγούμενες παρατάσεις, δήλωσε στις 4 Ιουνίου ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατανοούν τον ρόλο των απαλλαγών στη σταθεροποίηση των αγορών.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ηγήθηκαν των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα επισκεφθούν σύντομα τη Ρωσία, δήλωσε το Κρεμλίνο την Κυριακή.

- Reuters