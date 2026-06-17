Οι-τιμές-του-πετρελαίου-εκτινάχθηκαν-προσωρινά-κατά-5%-λόγω-ανησυχιών-για-τις-συνομιλίες-ΗΠΑ–Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απότομη άνοδο, φτάνοντας στιγμιαία έως και το 5%, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σχετικά με μια συμφωνία ειρήνης της οποίας οι λεπτομέρειες παραμένουν ακόμη περιορισμένες.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το αργό πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας, ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 80,10 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε φτάσει έως τα 82,97 δολάρια το βαρέλι.

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Το βασικό αμερικανικό συμβόλαιο πετρελαίου, το West Texas Intermediate (WTI), σημείωσε άνοδο 1,6% στα 77,25 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας ωστόσο από το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγράψει νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Παρότι έχει συμφωνηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης, πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, εντείνοντας τη νευρικότητα στις αγορές.

Η ανησυχία ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να συναντήσουν εμπόδια ή να καθυστερήσουν οδήγησε τους επενδυτές σε αγορές πετρελαίου, καθώς τυχόν αποτυχία της συμφωνίας θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και την επαναφορά των ιρανικών εξαγωγών στην αγορά.

Ωστόσο, μετά την αρχική εκτίναξη, οι τιμές υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των διαπραγματεύσεων και τις μελλοντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.