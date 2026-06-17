Ο-πληθωρισμός-στη-Βρετανία-παρέμεινε-στο-2,8%-τον-Μάιο,-κάτω-από-τις-προβλέψεις

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 3% τον Μάιο.

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Αμετάβλητος στο 2,8% παρέμεινε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Μάιο, μία μέτρηση ελαφρώς χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 3% τον προηγούμενο μήνα.

Ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει στο 2,8% τον Απρίλιο, ωστόσο αυτή η επιβράδυνση, η οποία αποδίδεται σε αλλαγή στο ρυθμιζόμενο ανώτατο όριο τιμών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμενόταν να είναι προσωρινή. Το ανώτατο όριο τιμών αναμένεται να αυξηθεί κατά 13% αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, όταν το κόστος ενέργειας θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας (ONS) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο τομέας των μεταφορών ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση των τιμών τον Μάιο, με τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά να αντισταθμίζει εν μέρει αυτή την αύξηση.

Σύμφωνα με την ONS, η ραγδαία αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 10,3% σε μηνιαία βάση, καθώς και οι αυξήσεις των καυσίμων κίνησης και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενίσχυσαν το κόστος μεταφορών για τους Βρετανούς καταναλωτές τον Μάιο. Αναλυτές εκτιμούν ότι η χρονική συγκυρία των διακοπών του Πάσχα φέτος ενδέχεται να συνέβαλε στην αύξηση των ναύλων.

Την ίδια ώρα, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 0,6 πένες (0,8 σεντ ΗΠΑ) ανά λίτρο μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, οι μέσες τιμές της βενζίνης είχαν μειωθεί κατά 2,1 πένες. Οι μέσες τιμές έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022, όταν οι τιμές της ενέργειας είχαν εκτιναχθεί μετά τη πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στην τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας ψήφησε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 3,75%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν δηλώσει τότε ότι «η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας», αναφερόμενοι στον αντίκτυπο του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος έχει διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα για μήνες, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αγορές αποτιμούν σε ποσοστό 95% το ενδεχόμενο η Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και στην επόμενη συνεδρίασή της την Πέμπτη. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους.